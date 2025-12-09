Revisão cadastral do bolsa família: o novo lote de famílias chamadas e o prazo final em dezembro

Milhares de famílias estão sendo convocadas para a revisão cadastral em dezembro. Entenda quem precisa atualizar os dados e evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício em 2026.

O governo federal não para de trabalhar na organização dos dados dos programas sociais. Em dezembro, uma nova onda de averiguação cadastral foi iniciada, convocando milhares de famílias para revisar suas informações.

O objetivo é simples: garantir que o benefício chegue a quem realmente cumpre os requisitos de renda e composição familiar. A desatualização cadastral é o principal motivo de bloqueio dos pagamentos.

Se você recebeu uma notificação no aplicativo Caixa Tem ou no extrato do benefício, não ignore. Você tem um prazo limitado para ir ao CRAS e corrigir qualquer inconsistência.

Quem está sendo chamado para a revisão

Os lotes de averiguação geralmente se concentram em dois grupos principais. O primeiro são as famílias com o Cadastro Único desatualizado há mais de dois anos.

O segundo grupo são as famílias onde o governo identificou inconsistências de renda. Isso pode acontecer quando a renda declarada no cadastro não bate com a renda que aparece em outras bases de dados oficiais.

Por exemplo, se um membro da família começou a trabalhar de carteira assinada ou abriu um pequeno negócio e isso não foi informado.

Estar na lista de averiguação não significa que você será cortado, mas sim que o governo precisa de confirmação dos seus dados atuais.

Os documentos necessários para a atualização

Quando for ao CRAS ou ao posto de atendimento municipal, é crucial levar todos os documentos para evitar viagens perdidas. A documentação deve ser de todos os membros da família.

Você vai precisar de: documento de identificação com foto (RG, CNH) e CPF de todos; comprovante de residência recente (conta de luz ou água); comprovante de renda (holerite ou carteira de trabalho) e comprovante de matrícula escolar das crianças.

Se o seu documento de identidade for antigo, aproveite para verificar a necessidade de tirar uma segunda via. Informações corretas e legíveis agilizam o processo.

Manter a carteira de trabalho atualizada também é importante, mesmo que você não esteja trabalhando de forma formal no momento.

O que acontece se o prazo não for cumprido

O não comparecimento ao CRAS dentro do prazo estipulado leva ao bloqueio imediato do benefício no mês seguinte. O governo envia várias notificações antes de tomar essa atitude.

Se mesmo com o bloqueio a família não regularizar a situação, o benefício é cancelado de forma definitiva. Aí, será preciso fazer um novo processo de cadastramento, o que pode levar meses para ser finalizado.

A melhor atitude é a prevenção. Mantenha o hábito de verificar o seu cadastro pelo menos uma vez por ano, mesmo que não seja convocado para a revisão.