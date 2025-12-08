Ói Nóis Aqui Traveiz lança livro ‘Por um museu de memórias’

Na quarta-feira, dia 10 de dezembro, o espaço Terreira da Tribo, localizado no bairro São Geraldo, em Porto Alegre (RS), irá sediar o lançamento do livro Por um Museu de Memórias da Cena – Incursões da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz em acervos de grupos longevos do Teatro Brasileiro. A obra é de autoria do professor doutor Clóvis Dias Massa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e foi publicada pelo selo Ói Nóis na Memória.

O lançamento está programado para começar às 20h e contará também com a abertura da exposição Teatro, Tempo e Memória, que apresenta fotografias de coletivos teatrais do Brasil, reforçando a importância da memória no teatro de grupo. Este evento terá entrada gratuita e estará aberto ao público.

Preservação da Memória

O livro traz uma análise das visitas realizadas pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz a oito renomados grupos de teatro do Sudeste. Os coletivos visitados incluem o Tá na Rua (RJ), Teatro Oficina (SP), Grupo Galpão (MG), Sobrevento (SP), Cia Ensaio Aberto (RJ), Pombas Urbanas (SP), Engenho Teatral (SP) e Cia do Tijolo (SP). A Cia do Tijolo também trouxe recordações do Vento Forte, um grupo emblemático fundado por Ilo Krugli.

Além das visitas, foram realizadas entrevistas em vídeo com integrantes dos grupos, visando discutir a necessidade de políticas públicas voltadas à preservação da memória teatral, especialmente no que diz respeito aos coletivos que vêm atuando ao longo dos anos. Essa pesquisa foi parte da Etapa Memória do Projeto Arte Pública, que obteve financiamento da Funarte, órgão ligado ao Ministério da Cultura, por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Fernanda Melchionna.

Clóvis Massa, professor titular da Ufrgs, aceitou o desafio de transformar as conversas e experiências coletadas em um livro. Ele destaca a dificuldade enfrentada pelos grupos de teatro para se manterem ativos e a falta de políticas que garantam sua continuidade. A Tribo de Atuadores ressalta que, em meio às lutas para produzir um bom teatro, muitas vezes não há espaço suficiente para se preocupar com a preservação de sua história e memórias.

A exposição Teatro, Tempo e Memória oferece uma visão sobre como esses grupos têm contribuído para a trajetória do teatro brasileiro, com curadoria da atuadora Tânia Farias. A mostra estará aberta ao público entre os meses de dezembro de 2025 e março de 2026, de terça a sexta-feira, das 14h às 18h.

Sobre o Autor

Clóvis Dias Massa é um acadêmico respeitado, atuando na Ufrgs nos cursos de Teatro e no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas. Ele é doutor em Teoria da Literatura pela PUCRS e mestre pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com formação em Artes Cênicas/Interpretação Teatral pela Ufrgs. Seu trabalho é focado na dramaturgia e na história do teatro, e ele integra o Grupo de Pesquisa Teoria Teatral, vinculado ao CNPq.

Serviço