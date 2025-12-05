Militar perde controle de veículo e atinge restaurante em Corumbá

Um acidente ocorreu na noite de sexta-feira, dia 5, na Rua Sete de Setembro, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. Um militar da Marinha, chamado Isabelino Martinez Sobrinho, de 55 anos, perdeu o controle de seu carro, um Volkswagen Voyage preto, que invadiu a fachada de um restaurante.

O incidente aconteceu por volta das 19h40, quando Isabelino colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10 que trafegava na direção oposta. Policiais da Força Tática, que realizavam patrulhamento na área, presenciaram a cena e notaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como forte odor de álcool e dificuldade de coordenação motora. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Após o acidente, o gerente do restaurante retirou as chaves do veículo para evitar que Isabelino deixasse o local antes da chegada da polícia e entregou o item aos policiais. Uma testemunha afirmou que viu o carro bater na caminhonete e, em seguida, avançar descontrolado até atingir o restaurante.

O proprietário do estabelecimento foi à delegacia para relatar os danos causados à estrutura. Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de feridos graves. A equipe de trânsito foi chamada para realizar os procedimentos necessários.

O militar foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde prestou esclarecimentos acompanhado de seu advogado. Representantes da Marinha compareceram à delegacia, uma vez que é necessário comunicar formalmente a corporação sobre o ocorrido.

Como o guincho não estava disponível, o filho de Isabelino assumiu a responsabilidade pelo carro e seus pertences, como carteira, celular e relógio, foram entregues a ele. O militar foi conduzido sem algemas e permanece sob a investigação por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio.