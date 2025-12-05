Fisiodonto Med: oportunidade aguardada do ano se aproxima

A clínica Fisiodonto Med, localizada na Avenida Visconde de Mauá, nº 615, no bairro Oficinas, prepara uma novidade que promete agitar a comunidade neste mês de dezembro. Conhecida por suas promoções em tratamentos estéticos, a clínica vai lançar um evento especial que oferece condições imperdíveis, permitindo que as pessoas iniciem 2026 com um visual renovado e mais jovem.

Este evento é uma oportunidade única para quem deseja amenizar rugas e melhorar o sorriso, além de elevar a autoestima com resultados que são naturais e seguros. Os detalhes do evento, como data e formas de participação, ainda não foram divulgados, mas a expectativa é alta.

Os interessados em saber mais sobre essa ação ou agendar atendimentos podem visitar a clínica ou entrar em contato pelos seguintes meios: o telefone fixo (42) 3225-0774 e WhatsApp (42) 98886-5325. Para mais informações, também é possível acompanhar a clínica nas redes sociais, pelo Instagram @clinica_fisiodontomed.

A Fisiodonto Med está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h. O endereço da clínica é Avenida Visconde de Mauá, nº 615, esquina com a Rua Leocádio Corrêa, em frente ao Colégio Estadual Professor Colares, em Ponta Grossa, Paraná.