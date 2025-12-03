Verão maior Paraná: três atrações mais populares em 2025

O Spotify divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento sobre os artistas mais escutados de 2025. Um dado interessante é que três desses artistas se apresentarão no evento Verão Maior Paraná 2026, promovido pelo governo do estado. Eles são Zé Neto e Cristiano, que ocupam o 6º lugar no ranking, Ana Castela em 11º e Gusttavo Lima que está em 15º.

Outros artistas que estarão no evento e que também aparecem entre os 50 mais escutados são Murilo Huff em 21º, Hugo e Guilherme em 24º e Luan Pereira em 36º.

A última edição do Verão Maior movimentou mais de R$ 150 milhões e recebeu cerca de 2 milhões de visitantes. Para 2026, o evento promete cinco finais de semana de shows gratuitos, que ocorrerão entre 9 de janeiro e 8 de fevereiro nas cidades de Matinhos e Pontal do Paraná, localizadas no litoral do estado.

O Verão Maior Paraná é reconhecido como um dos maiores programas de lazer e turismo da época. O evento reúne atividades culturais, esportivas e de entretenimento, voltadas tanto para a população local quanto para os visitantes. Para a nova edição, o evento contará com o patrocínio de várias empresas, incluindo Portos do Paraná, Copel, Sanepar e Renault, entre outras.

A programação de 2026 incluirá não apenas os shows, mas também arenas fixas com atividades como aulas, gincanas, caminhadas e competições esportivas, além de serviços de segurança e trânsito reforçados.

As apresentações no Palco Matinhos começarão no dia 9 de janeiro com o DJ Alok. Entre as atrações dessa programação estão Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Ana Castela, além de outros artistas renomados.

No Palco Pontal do Paraná, também haverá diversos shows, com apresentações de Luan Pereira e Country Beat, entre outros.

A agenda completa dos shows inclui artistas conhecidos como Belo, Edson & Hudson, Raça Negra, e Zezé di Camargo & Luciano, garantindo uma atração variada para todos os gostos.

A expectativa é que o evento atraia ainda mais visitantes e se consolide como um importante ponto de lazer e cultura no estado.