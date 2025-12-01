Motorista bate em pilar após falecimento de estudante em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (1º), um acidente grave ocorreu na Avenida Gunter Hans, na região do Aero Rancho, em Campo Grande. Uma motorista, que conduzia um Volkswagen Fox vermelho, colidiu com um pilar de concreto que faz parte de uma obra de mobilidade urbana paralisada na via. O impacto foi tão forte que a parte frontal do veículo ficou bastante danificada.

De acordo com relatos de testemunhas, a condutora aparentava estar sozinha no carro no momento do acidente e, após a batida, entrou em estado de choque. Moradores próximos afirmam que a mulher saiu do veículo e se sentou em uma mesa de uma lanchonete nas proximidades, onde começou a chorar, sem conseguir se comunicar. Um homem se aproximou para oferecer conforto.

Este acidente é o segundo registrado no mesmo local em menos de 48 horas. No sábado (29), um jovem de 24 anos, identificado como Angelo Antônio Alvarenga Peres, teve um destino trágico ao colidir seu Peugeot contra o mesmo pilar. A suspeita é que, antes do acidente, o carro tenha rodado sozinho devido à ativação do freio de mão, o que resultou na colisão. Angelo não sobreviveu ao impacto e faleceu ainda no local, antes da chegada dos serviços de emergência.

Imagens capturadas por testemunhas mostram o momento da colisão e o estado do veículo após o acidente. Em ambas as situações, a falta de sinalização e os perigosos obstáculos deixados pela obra paralisada levantam preocupações sobre a segurança na área.

As autoridades locais devem investigar os acidentes e analisar as condições da via, buscando soluções que possam evitar novas tragédias.