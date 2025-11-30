Dicas para economizar: 5 aplicativos que comparam preços e mostram descontos de supermercados em tempo real

Tecnologia a serviço do seu bolso. Descubra ferramentas gratuitas para gastar menos nas compras do mês e nas lojas de varejo.

O preço dos produtos pode variar muito de um supermercado para o outro, e perder tempo visitando várias lojas é inviável. A boa notícia é que a tecnologia está aqui para ajudar você a economizar tempo e dinheiro.

Existem vários aplicativos gratuitos que fazem o trabalho pesado de comparar preços e encontrar as melhores ofertas de supermercados, farmácias e lojas de varejo na sua região.

Usar essas ferramentas pode gerar uma economia significativa nas compras do mês, que é onde a maior parte do orçamento familiar se concentra. Com a inflação, cada centavo economizado faz a diferença.

Comece a usar esses aplicativos hoje e transforme seu smartphone em um poderoso assistente de compras.

5 Aplicativos que salvam seu orçamento

Esses aplicativos funcionam coletando dados de milhares de notas fiscais ou usando as bases de dados das próprias lojas para mostrar onde o produto está mais barato:

Apontador de Preços (ou similar local): Muitos estados e prefeituras têm apps que usam as notas fiscais emitidas (como as dos programas de Nota Fiscal) para mostrar o preço mais baixo do produto nos últimos dias, em um raio perto da sua casa. Comparadores de preços online: Funcionam como rastreadores de promoções. Você digita o nome do produto e ele lista as lojas que o vendem, do preço mais baixo para o mais alto. Aplicativos das redes de supermercado: Não comparem preços entre lojas, mas oferecem cupons de desconto exclusivos e promoções personalizadas para você, com base no seu histórico de compras. Apps de cashback genéricos: Alguns apps de recompensa oferecem dinheiro de volta ou cupons quando você compra em lojas parceiras. Listas de compras inteligentes: Permitem que você monte a lista com o preço médio dos produtos e avisam quando o preço está acima do normal.

Dicas para usar a comparação de preços

Para que a economia seja real, não basta apenas achar o menor preço. É preciso ter estratégia:

Verifique o frete: Se você estiver fazendo compras online, o frete pode anular a economia do preço. Calcule o custo total.

Se você estiver fazendo compras online, o frete pode anular a economia do preço. Calcule o custo total. Atenção ao prazo: Alguns preços baixos são promoções relâmpago. Use o app para monitorar a validade da oferta.

Alguns preços baixos são promoções relâmpago. Use o app para monitorar a validade da oferta. Priorize os itens caros: Foque a busca de preços em itens que pesam mais no orçamento, como carne, produtos de limpeza e packs de bebidas.

A tecnologia é uma grande aliada. Leve o seu smartphone para o supermercado e comece a economizar de verdade.