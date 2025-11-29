Notícias

Financiamento de imóveis: queda da Selic vai baratear a parcela da casa própria? Análise dos especialistas

Autor Janaína Pereira da Silva
Entenda a relação entre a taxa básica de juros e os empréstimos imobiliários e a melhor hora para fechar o seu contrato.

A taxa de juros básica da economia, a Selic, é o termômetro do mercado financeiro. Quando a Selic cai, o custo do dinheiro diminui, e isso tem um impacto direto no bolso do consumidor, especialmente para quem busca um financiamento de imóveis.

A redução da Selic é um sinal positivo para o setor imobiliário. Isso porque os bancos usam essa taxa como referência para definir os juros cobrados nos empréstimos de longo prazo, como o da casa própria.

Com a Selic em queda, os bancos tendem a reduzir as taxas dos financiamentos. Isso não só barateia a parcela mensal do imóvel para novos contratos, como também torna o crédito mais acessível para um número maior de famílias.

Se o seu sonho é ter a casa própria, este é um momento de atenção total. Acompanhar a movimentação da Selic pode indicar a melhor janela para fechar um bom negócio.

A diferença entre Selic e juros do financiamento

É importante entender que o juro do seu financiamento não cai automaticamente na mesma proporção da Selic.

A taxa de juros do financiamento é composta por:

  1. O custo de captação do banco: Que é influenciado pela Selic.
  2. O spread bancário: A margem de lucro que o banco adiciona.
  3. Encargos e seguros: Valores obrigatórios do contrato.

A queda da Selic pressiona o primeiro item, mas o spread e os encargos podem variar entre os bancos. Por isso, a pesquisa de mercado é fundamental.

Especialistas preveem que o ciclo de cortes da Selic tende a tornar os financiamentos mais baratos ao longo dos meses. A competição entre os bancos aumenta, forçando-os a oferecerem taxas mais atrativas para captar clientes.

O momento ideal para comprar

Para quem já está pronto para comprar, o cenário de queda da Selic traz a melhor oportunidade. No entanto, é preciso ter cautela e não esperar o fundo do poço dos juros.

Dicas para aproveitar o momento:

  • Simule em vários bancos: Não feche o negócio com o primeiro banco. Simule o financiamento em pelo menos três instituições diferentes.
  • Use os apps da Caixa: Se o seu financiamento for pela Caixa, use os aplicativos para simular e verificar as taxas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do FGTS.
  • Negocie a entrada: Uma entrada maior pode reduzir o valor financiado e, consequentemente, diminuir o impacto da taxa de juros.

Lembre-se que um financiamento é um compromisso de décadas. Uma pequena diferença na taxa de juros pode representar milhares de reais de economia ao longo dos anos.

Janaína Pereira da Silva

    Amante da leitura desde sempre, encontrei nas palavras um refúgio e uma forma poderosa de expressão. Escrever é, para mim, uma paixão que se renova a cada página, a cada história contada. Gosto de transformar ideias em textos que tocam, informam e inspiram. Entre livros, pensamentos e emoções, sigo cultivando o prazer de comunicar com autenticidade.

