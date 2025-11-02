Mulher é morta a tiros na cabeça em Curitiba

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros na tarde deste domingo (2), em Curitiba, na Rodovia dos Minérios, no bairro Abranches. Segundo informações preliminares da polícia, a vítima saiu de casa para comprar ingredientes para o almoço quando foi abordada por dois homens em uma moto.

Testemunhas afirmaram que houve uma discussão breve entre a mulher e os suspeitos antes dos disparos. A jovem foi atingida por três tiros no rosto, além de um no peito e outro no abdômen. Ela não sobreviveu e foi declarada morta antes da chegada dos serviços de emergência.

Familiares presentes no local sugeriram que o crime pode estar relacionado a uma dívida, hipótese que está sendo investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegada responsável pelo caso, Aline Manzatto, destacou que a vítima tinha um histórico de envolvimento com drogas. Ela disse que, inicialmente, as investigações estão seguindo a linha de que o homicídio pode ter conexões com o tráfico, embora a família tenha afirmado que a mulher não estava recebendo ameaças.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. Até agora, ninguém foi preso, e a polícia está em busca de informações que ajudem na identificação e localização dos responsáveis pelo crime.