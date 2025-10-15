Fase da lua de hoje (15/10) e calendário lunar disponível

Fase da Lua Minguante na Quarta-feira, 15 de Outubro
Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, a fase da lua é a minguante, com 36% de visibilidade. Essa fase lunar começará a diminuir até a chegada da lua nova, prevista para o dia 21 de outubro. A lua minguante é um fenômeno natural que ocorre quando a lua passa de sua forma cheia para a nova, e seu ciclo atual vai até o dia 20 de outubro.
Como Observar a Lua Minguante
Para quem deseja observar a lua minguante, o melhor momento é no início da manhã ou durante a madrugada. A lua aparecerá com a forma de uma letra “C” no céu. Um ponto interessante de se notar é a linha que divide a parte iluminada da sombra, onde as crateras da lua tornam-se mais nítidas. Escolher um local com pouca luz ambiente pode melhorar ainda mais a visualização.
Efeito da Lua Minguante na Agricultura
Na agricultura, a lua minguante é considerada um período em que a “força para baixo” se destaca. É comum a crença de que, nesse tempo, a seiva das plantas se concentra nas raízes, tornando essa fase ideal para o plantio de vegetais que crescem debaixo da terra, como batatas, cenouras e rabanetes.
Impacto da Lua Minguante no Humor
Durante a fase da lua minguante, muitas pessoas relatam um estado de espírito mais introspectivo. É frequentemento associado à necessidade de descanso e reflexão. Essa energia geralmente favorece o fechamento de ciclos e o preparo para novas etapas da vida.
Signo da Lua e Emoções
Hoje, a lua está sob a influência do signo de Leão. Isso sugere que as pessoas possam sentir uma forte vontade de se expressar e buscar alegria. Algumas sugestões para aproveitar esse momento incluem:
- Destaque-se: Não hesite em ser o centro das atenções.
- Seja criativo: Encontre formas autênticas de expressar suas emoções.
- Divirta-se: Procure fazer algo que traga felicidade.
- Valorize-se: Reconheça seu próprio valor e celebre quem você é.
Fases da Lua em Outubro
Confira as principais fases lunares deste mês:
- Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro
- Lua cheia: 7 de outubro
- Lua minguante: 13 de outubro
- Lua nova: 21 de outubro
Outras Fases Lunares
Lua Crescente: Durante esta fase, a lua começa a ser iluminada gradualmente, resultando em marés baixas devido à força gravitacional reduzida.
Lua Cheia: Este é o momento onde a lua está oposta ao sol, oferecendo sua melhor iluminação e trazendo marés altas.
- Lua Nova: Nessa fase, a lua é invisível à noite, mas pode ser vista durante o dia. A força gravitacional é mais intensa, afetando as marés.
Duração de Cada Fase da Lua
O ciclo lunar, que é o tempo entre as luas novas, dura em média 29 dias. Cada fase lunar permanece por aproximadamente sete dias.
Este conhecimento sobre as fases da lua e seus efeitos pode não apenas aprimorar a experiência de observação do céu, mas também influenciar práticas diárias e decisões relacionadas à agricultura e ao bem-estar.