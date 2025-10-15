Fase da lua de hoje (15/10) e calendário lunar disponível

Fase da Lua Minguante na Quarta-feira, 15 de Outubro

Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, a fase da lua é a minguante, com 36% de visibilidade. Essa fase lunar começará a diminuir até a chegada da lua nova, prevista para o dia 21 de outubro. A lua minguante é um fenômeno natural que ocorre quando a lua passa de sua forma cheia para a nova, e seu ciclo atual vai até o dia 20 de outubro.

Como Observar a Lua Minguante

Para quem deseja observar a lua minguante, o melhor momento é no início da manhã ou durante a madrugada. A lua aparecerá com a forma de uma letra “C” no céu. Um ponto interessante de se notar é a linha que divide a parte iluminada da sombra, onde as crateras da lua tornam-se mais nítidas. Escolher um local com pouca luz ambiente pode melhorar ainda mais a visualização.

Efeito da Lua Minguante na Agricultura

Na agricultura, a lua minguante é considerada um período em que a “força para baixo” se destaca. É comum a crença de que, nesse tempo, a seiva das plantas se concentra nas raízes, tornando essa fase ideal para o plantio de vegetais que crescem debaixo da terra, como batatas, cenouras e rabanetes.

Impacto da Lua Minguante no Humor

Durante a fase da lua minguante, muitas pessoas relatam um estado de espírito mais introspectivo. É frequentemento associado à necessidade de descanso e reflexão. Essa energia geralmente favorece o fechamento de ciclos e o preparo para novas etapas da vida.

Signo da Lua e Emoções

Hoje, a lua está sob a influência do signo de Leão. Isso sugere que as pessoas possam sentir uma forte vontade de se expressar e buscar alegria. Algumas sugestões para aproveitar esse momento incluem:

Destaque-se : Não hesite em ser o centro das atenções.

: Não hesite em ser o centro das atenções. Seja criativo : Encontre formas autênticas de expressar suas emoções.

: Encontre formas autênticas de expressar suas emoções. Divirta-se : Procure fazer algo que traga felicidade.

: Procure fazer algo que traga felicidade. Valorize-se: Reconheça seu próprio valor e celebre quem você é.

Fases da Lua em Outubro

Confira as principais fases lunares deste mês:

Lua crescente: 29 de setembro e 29 de outubro

Lua cheia: 7 de outubro

Lua minguante: 13 de outubro

Lua nova: 21 de outubro

Outras Fases Lunares

Lua Crescente: Durante esta fase, a lua começa a ser iluminada gradualmente, resultando em marés baixas devido à força gravitacional reduzida. Lua Cheia: Este é o momento onde a lua está oposta ao sol, oferecendo sua melhor iluminação e trazendo marés altas. Lua Nova: Nessa fase, a lua é invisível à noite, mas pode ser vista durante o dia. A força gravitacional é mais intensa, afetando as marés.

Duração de Cada Fase da Lua

O ciclo lunar, que é o tempo entre as luas novas, dura em média 29 dias. Cada fase lunar permanece por aproximadamente sete dias.

Este conhecimento sobre as fases da lua e seus efeitos pode não apenas aprimorar a experiência de observação do céu, mas também influenciar práticas diárias e decisões relacionadas à agricultura e ao bem-estar.