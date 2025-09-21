Protesto em PG hoje à tarde contra PEC da Blindagem e Anistia

Neste domingo, dia 21, às 15 horas, a Praça da Igreja dos Polacos, localizada no Centro de Ponta Grossa, será o palco de uma grande manifestação. O evento tem como objetivo protestar contra a Anistia e a chamada PEC da Blindagem, que, segundo os organizadores, favoreceria criminosos e prejudicaria a fiscalização de atos de corrupção.

Os organizadores esperam uma participação significativa do público. Este protesto faz parte de uma mobilização maior que ocorre em várias capitais e municípios do país. O termo “Dia 21, povo na rua” ganhou destaque nas redes sociais, com mais de 470 mil menções, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.

A mobilização foi convocada por movimentos sociais após a aprovação da PEC que limita ações contra parlamentares. Os manifestantes buscam chamar a atenção para as mudanças legislativas que consideram prejudiciais à soberania nacional e à luta contra a corrupção.

Os organizadores destacam que a manifestação terá um caráter pacífico e é aberta a todos os moradores que queiram se juntar à causa. Há uma expectativa de que os participantes levem faixas, bandeiras e cartazes, expressando suas opiniões e demandas.