Zelensky solicita nova reunião com Lula após rejeitar mediação brasiliera

Autor Diogo Sobral
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, pediu uma nova reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para acontecer durante a Assembleia-Geral da ONU na próxima semana, em Nova York. Se concretizada, será a segunda vez que os dois líderes se encontram desde que Lula assumiu o cargo novamente.

O último encontro entre eles ocorreu em setembro de 2023, também durante a Assembleia-Geral da ONU. Contudo, em outras ocasiões, tentativas de diálogo foram frustradas. Em maio do ano passado, na cúpula do G7 em Hiroshima, Japão, Lula e Zelenski não conseguiram se encontrar e cada um culpou o outro pela falha. Outra possibilidade de conversa foi cogitada para 2024, durante o G7 no Canadá, mas não avançou devido à incompatibilidade de agendas.

Desde que retornou ao governo, Lula tem buscado se posicionar como um mediador no conflito entre Ucrânia e Rússia, que começou em 2022. No entanto, essa tentativa enfrenta resistência por parte do governo ucraniano e de nações ocidentais, que criticam a postura do Brasil, considerando-a mais amistosa em relação a Moscou. Logo no início de seu mandato, Lula tentou articular uma proposta de paz em conjunto com a China, mas Zelenski a rejeitou.

Nos últimos anos, Lula e Zelenski discordaram sobre a postura brasileira em relação à guerra. Desde 2023, o presidente brasileiro optou por não se alinhar completamente com os países ocidentais e repetidamente se apresentou como mediador, mas suas declarações sobre o envio de armas para a Ucrânia, que Lula acredita que “apenas alimentam a guerra”, e sua tentativa de propor uma paz em concertação com a China foram vistas como complacência com a Rússia por parte do governo ucraniano.

Além disso, a conversa direta de Lula com Vladimir Putin, na qual o presidente brasileiro sugeriu negociações de cessar-fogo sem responsabilizar claramente a Rússia pela invasão, gerou descontentamento em Kiev e prejudicou a relação entre os dois líderes. Recentemente, após participar das celebrações dos 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, Lula conversou com Putin e propôs que ele viajasse a Istambul para discutir um cessar-fogo. Embora algumas delegações tenham se reunido na Turquia, nem Putin nem Zelenski compareceram, evidenciando a dificuldade nas negociações entre os dois países.

