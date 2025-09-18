Câmara revoga empréstimo de R$ 20 milhões após prisão de prefeito em Terenos

A Câmara Municipal de Terenos decidiu revogar a lei que autorizava o município a contratar um empréstimo de R$ 20 milhões com o Banco do Brasil, com garantia da União. A decisão ocorreu após a Operação Spotless, que resultou na prisão do ex-prefeito Henrique Budke e outras autoridades por suspeitas de envolvimento em um esquema de favorecimento a empresas de obras.

Os vereadores argumentaram que, diante das investigações, não era apropriado manter a autorização para o empréstimo. Embora os recursos fossem destinados a diversas obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem e aquisição de veículos, os parlamentares entenderam que a continuidade da autorização poderia trazer prejuízos ao município.

A revogação se refere à Lei Ordinária nº 1.447, que havia sido sancionada no dia 18 de agosto. Os vereadores enfatizaram que, embora a proposta de empréstimo possa ser reconsiderada no futuro, é prudente aguardar a conclusão das apurações que estão sendo feitas pelo Ministério Público Estadual. Isso garante maior segurança para a administração pública e evita possíveis complicações enquanto o caso ainda está em fase preliminar.

Com essa decisão, Terenos permanece sem autorização para contratar o empréstimo, e a prioridade dos legisladores é proteger os interesses do município até que as investigações sejam finalizadas.