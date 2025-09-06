Menor é apreendido com 39 pedras de crack em PG

Jovem e Homem São Detidos com Drogas em Ponta Grossa

Neste sábado, 6 de setembro de 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um menor de idade e um adulto por porte e tráfico de drogas em Ponta Grossa, no estado do Paraná.

Durante um patrulhamento, a equipe GETAM Charlie da GCM avistou três pessoas na Rua Tenente Hinon Silva. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos tentaram fugir por duas quadras. Nas proximidades do shopping popular, um dos suspeitos jogou uma sacola branca e uma faca em uma floreira. Os agentes realizaram a abordagem e encontraram R$ 30,30, um celular, a faca, 39 pedras de crack prontas para a venda e uma porção de maconha.

O menor, ao ser questionado, disse que havia recebido a sacola com drogas de um vizinho, que reside na região do Borsato, e afirmou que a faca era para sua proteção. Para verificar sua história, a equipe GAT Bravo foi chamada para ajudar na condução do jovem até sua casa, onde buscariam um responsável e documentos, além de checar o local onde ele disse ter obtido as drogas.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais viram um homem de camiseta preta que, ao avistar as equipes, fugiu para uma área de mata e entrou em uma residência de madeira no fundo de um terreno com várias casas. Os moradores foram orientados a deixar o local, enquanto os agentes notaram um forte cheiro de maconha vindo do interior da casa.

Através da janela, os policiais observaram uma bolsa preta ao lado de uma cama, com embalagens plásticas e uma balança de precisão. Ao entrarem na residência, a GCM encontrou 840 gramas de maconha, duas balanças de precisão e dois celulares. Um cão de busca foi chamado para inspecionar a casa, mas não encontrou mais entorpecentes.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao homem por tráfico de drogas, utilizando algemas para garantir a segurança de todos. O menor foi levado sem algemas no banco traseiro da viatura, acompanhado por sua mãe. Ambos, junto com as drogas e os objetos apreendidos, foram levados à 4ª Central de Flagrantes, onde o caso será apurado pela autoridade policial.