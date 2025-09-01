Novelas e séries influenciam tendências de moda e comportamento

As novelas e séries brasileiras têm um impacto crescente na moda e no comportamento do público, moldando não apenas o que se vê nas telinhas, mas também influenciando o estilo das pessoas nas ruas. Com a ascensão das plataformas de streaming, essa influência se tornou ainda mais visível. As produções audiovisuais ganharam destaque na cultura pop, afetando diretamente como as pessoas consomem e se expressam visualmente no dia a dia.

No Brasil, as novelas sempre foram um importante canal de moda. Além dos figurinos e cortes de cabelo dos personagens, a estética facial também se tornou referencia. Um exemplo marcante é o look da Jade, interpretada por Giovanna Antonelli em “O Clone”, que, no início dos anos 2000, popularizou os olhos esfumados em tons de dourado e o delineado forte, tornando-se um desejo entre as mulheres daquela época.

Em “Verdades Secretas”, a personagem Angel, vivida por Camila Queiroz, trouxe uma maquiagem mais leve e iluminada, reforçando a tendência da “clean girl”, que atualmente faz sucesso nas redes sociais. Já “Cheias de Charme”, com suas personagens conhecidas como “empreguetes”, apresentou um estilo vibrante e divertido, que englobava sombras coloridas e o uso de glitter, cativando o público jovem.

O fenômeno não se limita às produções brasileiras. A série “Euphoria”, da HBO, é um exemplo emblemático das últimas décadas. Combinando elementos de drama adolescente com uma estética visual ousada, a série gerou uma tendência de maquiagem que se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O termo “Euphoria makeup” foi visto mais de 716,9 milhões de vezes no TikTok durante a segunda temporada, em 2022. Looks com cristais, delineados gráficos e sombras metálicas influenciaram tutoriais, lançamentos de produtos e filtros em todo o mundo.

As produções audiovisuais usam a maquiagem de forma estratégica para construir a identidade dos personagens. As cores dos produtos podem transmitir diferentes emoções e características: tons neutros podem sugerir inocência ou elegância, enquanto cores vibrantes mostram ousadia e leveza. Essa comunicação não verbal ajuda o público a se conectar emocionalmente com os personagens, gerando identificação.

Euphoria não apenas lançou tendências, mas também transformou a maquiagem em parte essencial da narrativa, revelando emoções e conflitos internos dos personagens. Nas novelas brasileiras, essa função é parecida, embora frequentemente apresentada de forma mais sutil. A maquiagem é uma parte fundamental da produção, contribuindo para a credibilidade das cenas, ambientando diferentes épocas e situações.

Com o advento da internet, a conexão entre o que é visto na ficção e o que é consumido na vida real se intensificou. A maquiagem inspirada em personagens se difunde rapidamente por meio de tutoriais e coleções de produtos. Desta forma, o que começa como uma ideia no roteiro rapidamente ganha vida, refletindo-se no dia a dia das pessoas que assistem.