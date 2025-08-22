27 mil contribuintes em MS recebem valores em 29 de agosto

Em Mato Grosso do Sul, um total de 27.937 contribuintes terão acesso à restituição do Imposto de Renda referente ao quarto lote do ano de 2025. O valor total liberado soma R$ 41.974.039,94. Os pagamentos serão realizados no dia 29 de agosto diretamente nas contas bancárias dos contribuintes.

A consulta aos valores a serem restituídos já está disponível desde o dia 22 de agosto e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo oficial da Receita Federal. Os contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, indivíduos com deficiência, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix, terão seus valores liberados primeiro.

Dentre o montante total a ser restituído, R$ 6,5 milhões são destinados a esses grupos prioritários. Todos os 27.937 contribuintes receberão suas restituições, pois o restante do valor foi destinado a aqueles que não estão nas categorias de prioridade.

Para verificar o status da restituição, os contribuintes devem acessar a seção “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal. Essa ferramenta oferece uma consulta simplificada e detalhada, mostrando o extrato de processamento e quaisquer pendências que precisem ser corrigidas.

Além do site, a Receita Federal também disponibiliza um aplicativo que permite aos usuários checar a liberação de valores e a situação do CPF (Cadastro de Pessoa Física). É importante ressaltar que os pagamentos só serão efetuados em contas que estejam corretas e em nome do contribuinte.

Caso o contribuinte enfrente algum problema no crédito, ele terá até um ano para reagendar o pagamento por meio do Banco do Brasil. Para isso, será necessário informar o valor da restituição e o número de recibo da declaração. Se o valor não for resgatado, o contribuinte precisará solicitá-lo pelo portal e-CAC.

Este quarto lote é o penúltimo do calendário de pagamentos do Imposto de Renda de 2025. Os lotes anteriores foram pagos nas datas de 30 de maio, 30 de junho e 31 de julho. O último lote está previsto para ser pago no dia 30 de setembro.

