ASCAMSUL se reúne em Telêmaco Borba para fortalecer cooperação

Evento Reúne Lideranças para Discutir Desafios e Oportunidades no Sul do Paraná

Na noite de quinta-feira, 21 de agosto, aconteceu o Encontro de Lideranças da Associação das Câmaras Municipais do Sul do Paraná (ASCAMSUL) no auditório do Centro Universitário de Telêmaco Borba (UNIFATEB). O evento contou com a participação de vereadores e representantes políticos e teve como principal objetivo promover diálogos sobre os desafios enfrentados na região e identificar oportunidades para o desenvolvimento das cidades que fazem parte da entidade.

Durante o encontro, o presidente da ASCAMSUL e da Câmara Municipal de Ponta Grossa, Julio Küller (MDB), enfatizou a importância da união entre os municípios. “Quando prefeitos, vereadores e líderes trabalham juntos em torno de uma causa comum, todos saem ganhando. É assim que podemos enfrentar os desafios e buscar novas oportunidades para a nossa região”, destacou Küller.

A pré-candidata ao Senado pelo Podemos, Cristina Graeml, também marcou presença e reconheceu a iniciativa da ASCAMSUL. Ela comentou sobre a importância da mobilização regional e afirmou: “É muito positivo ver esse diálogo sendo estimulado. O Paraná precisa de lideranças comprometidas com suas comunidades, e aqui percebemos a força que surge da união entre os municípios”.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, que refletiram a diversidade de lideranças comprometidas com o desenvolvimento da região. O convite da ASCAMSUL já indicava o propósito do encontro, que foi definido como “um momento importante para fortalecer os laços políticos e dialogar sobre os desafios e oportunidades da região”.

A realização do encontro foi possível graças à parceria com a UNIFATEB, que disponibilizou seu auditório. A instituição foi reconhecida pelos participantes como um espaço fundamental para o compartilhamento de conhecimentos e integração comunitária, além de seu papel na discussão de políticas públicas e no desenvolvimento regional.

Ao final do evento, as lideranças reafirmaram seu comprometimento em manter uma agenda de integração política, criando um espaço contínuo para o debate e a cooperação que visam fortalecer o Sul do Paraná.