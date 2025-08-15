Globo mantém exclusividade na transmissão do Carnaval até 2028

A TV Globo confirmou a renovação dos direitos de transmissão dos desfiles das escolas de samba dos Grupos Especiais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O novo contrato, assinado com as ligas responsáveis pelas duas cidades, promete garantir a exibição exclusiva do Carnaval brasileiro, que é uma celebração significativa da cultura popular do país.

Acordo no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) está válido por três anos, abrangendo o período de 2026 a 2028. Nesse período, a Globo terá a transmissão exclusiva dos desfiles do Grupo Especial, realizados na famosa Marquês de Sapucaí.

O calendário para os desfiles de 2026 já foi definido. As datas são:

15 de fevereiro (domingo)

16 de fevereiro (segunda-feira)

17 de fevereiro (terça-feira)

21 de fevereiro (sábado) – Desfile das Campeãs

Gabriel David, presidente da Liesa, destacou a importância dessa parceria, mencionando que a Globo não é apenas uma cliente, mas sim uma parceira essencial na produção do Carnaval. Ele acredita que a visibilidade proporcionada pela emissora é crucial para o sucesso dos desfiles e, ao mesmo tempo, os espetáculos oferecem à Globo um conteúdo rico e de grande audiência.

Acordo em São Paulo

Da mesma forma, em São Paulo, a renovação com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) também está garantida para 2026. A TV Globo transmitirá os desfiles das 14 escolas no Sambódromo do Anhembi, programados para os dias 13 e 14 de fevereiro.

No primeiro dia, desfilam as seguintes escolas: Mocidade Unida da Mooca, Colorado do Brás, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Vai-Vai e Barroca Zona Sul. Já no segundo dia, será a vez de Império da Casa Verde, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tom Maior e Camisa Verde e Branco.

Renato Remondini, presidente da Liga-SP, expressou sua satisfação com a renovação do acordo e ressaltou que essa cobertura nacional é fundamental para valorizar o Carnaval de São Paulo, suas escolas e as comunidades que delas fazem parte.

Cobertura Abrangente

A Globo não se limita apenas a transmitir os desfiles durante o Carnaval. Durante todo o ano, a emissora produz reportagens, séries e programas especiais que retratam os preparativos das escolas de samba, incluindo a escolha dos enredos e a construção das alegorias e fantasias. Essa cobertura é responsável por mobilizar aproximadamente 1.200 profissionais e resulta em mais de 42 horas de transmissão ao vivo.

Em 2025, a cobertura do Carnaval alcançou 81 milhões de pessoas, através de vários canais da Globo, como a TV Globo, Multishow, Globoplay, Gshow e G1. Nas redes sociais, o conteúdo relacionado ao evento, como o hashtag #Globeleza, alcançou 96 milhões de visualizações e ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil durante 52 horas no Twitter.

Dados do Carnaval 2025

Números recentes mostram o impacto significativo do Carnaval:

Rio de Janeiro: Mais de 8 milhões de foliões participaram do evento, com 500 mil na Sapucaí, 245 mil na Intendente Magalhães e 40 mil no Terreirão do Samba. Os ensaios técnicos contaram com a presença de 400 mil pessoas.

São Paulo: O evento atraiu 16 milhões de foliões, movimentando R$ 3,4 bilhões e gerando 50 mil empregos. O Sambódromo do Anhembi recebeu 223 mil espectadores durante os desfiles.

A renovação desses acordos reforça o compromisso da Globo com a cultura e a tradição do Carnaval brasileiro, oferecendo uma plataforma ampla para esse importante evento nacional.