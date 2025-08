Guarda civil é afastado após disparo contra idosa em Campo Grande

Um incidente grave ocorreu no Jardim Santa Emília, onde um guarda civil metropolitano, Robson Marques de Sousa, disparou uma arma de fogo contra a casa de uma vizinha de 71 anos. O evento aconteceu no último fim de semana, durante uma discussão. Segundo relatos, a idosa estava queimando folhas em seu quintal quando Robson, em estado alterado, pediu que ela apagasse o fogo e, em seguida, atirou em direção à residência.

Robson foi preso em flagrante e, nesta segunda-feira (4), foi afastado de suas funções por 60 dias, conforme anunciado pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande. A decisão, publicada no Diário Oficial do município, é uma medida preventiva, dado o potencial risco que ele representa, considerando os “fatos graves” mencionados no processo administrativo aberto contra ele. Durante esse período de afastamento, Robson não poderá realizar atividades operacionais, como o uso de arma, e deve manter distância da vítima.

Por sua vez, Robson recebeu liberdade provisória após uma audiência de custódia, mesmo com o Ministério Público solicitando a conversão da prisão em preventiva. O promotor argumentou que, como agente público, ele deveria proteger os cidadãos, e não ameaçá-los. O juiz responsável pelo caso, Valter Tadeu Carvalho, decidiu que não havia motivos legais para mantê-lo preso, levando em conta fatores como ser primário, possuir um endereço fixo e ter um vínculo de trabalho.

No entanto, para que Robson responda ao processo em liberdade, medidas restritivas foram impostas. Ele não pode se aproximar da idosa nem ter qualquer tipo de contato com ela, não pode deixar a comarca por mais de oito dias sem autorização judicial e teve suspensos os direitos de porte e posse de arma. Além disso, ele deve realizar apenas atividades internas na corporação.

A situação ficou ainda mais alarmante quando testemunhas relataram que, após o disparo, Robson se apresentou na frente da casa da vítima, armado e com uma lata de cerveja na mão. Ao ser indagado sobre o disparo, ele teria revelado que estava “acostumado a atirar na cabeça”. A polícia encontrou no local uma cápsula de munição deflagrada, reforçando a seriedade da situação.

A Prefeitura de Campo Grande informou que Robson será alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dando continuidade às investigações sobre os incidentes que envolvem seu comportamento.