Técnico de enfermagem é condenado por abusar de paciente

Técnico de enfermagem é condenado por abuso sexual em hospital em Curitiba

Um técnico de enfermagem, de 24 anos, foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão pela Justiça do Paraná por abusar sexualmente de um paciente dentro de um hospital no Bairro Alto, em Curitiba. A prisão ocorreu em novembro de 2024, e o profissional respondera pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo o Ministério Público do Estado, o abuso aconteceu enquanto a vítima, um homem de 25 anos, estava sob efeito de medicação e sedação. As investigações revelaram que o ato foi interrompido quando o paciente acordou e conseguiu se levantar do leito. Ele havia sido submetido a uma cirurgia no dia anterior e estava inconsciente devido à sedação.

Após as denúncias e a prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil na madrugada do dia 13 de novembro, o caso gerou grande repercussão na comunidade local. A vítima relatou que, ao despertar, viu o técnico tentando abusar dele. Ele se lembrou de pedir ajuda e solicitar que o homem se afastasse.

Em decorrência do crime, além da pena de prisão, a 3ª Vara Criminal de Curitiba determinou que o técnico de enfermagem deverá pagar uma indenização de 50 salários mínimos à vítima por danos morais, reconhecendo a gravidade do ocorrido e o impacto na vida do paciente.

Este caso destaca a importância da denúncia e da proteção dos direitos dos pacientes em ambientes de saúde, enfatizando a necessidade de um olhar atento sobre a segurança dentro das instituições hospitalares.