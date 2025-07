Piquenique econômico: como impressionar gastando menos de R$ 70

Piqueniques Econômicos: Como Montar um Sem Gastar Muito

Um piquenique ao ar livre é uma maneira perfeita de aproveitar um dia ensolarado. Apesar de muitas pessoas acharem que organizar um piquenique é caro e complicado, isso não é verdade. Com um planejamento simples, é possível criar um momento especial sem gastar muito.

A Filosofia de Um Piquenique Acessível

Para que o piquenique seja econômico e charmoso, a chave está na escolha do cardápio. Preparar pratos caseiros, que são fáceis de fazer e transportar, é uma ótima estratégia. Utilizar ingredientes da estação ajuda a reduzir os custos e garante frescor aos alimentos. A ideia é simples: comida feita em casa é mais saborosa e personalizada.

Criando Sanduíches Diferentes

Os sanduíches são essenciais em um piquenique. Em vez de optar pelo tradicional pão de forma com presunto e queijo, você pode usar uma baguete. Este tipo de pão é mais sofisticado e geralmente custa menos de R$ 10. Para o recheio, uma opção é preparar uma pasta de frango: cozinhe um peito de frango, desfie e misture com iogurte natural ou maionese, cenoura ralada e cheiro-verde. Esse recheio é barato e rende bastante, resultando em um sanduíche saboroso.

Saladas No Pote e Frutas da Estação

Levar salada pode parecer complicado, mas a solução prática é preparar saladas em potes. Montar em camadas, com o molho no fundo, mantém tudo fresco e atraente. Para as frutas, é importante escolher as da estação. Por exemplo, em julho, morangos e mexericas estão em alta e são mais doces e acessíveis. Elas também adicionam cor e frescura ao piquenique.

O Toque Doce: Bolos Caseiros

Em vez de comprar doces caros, opte por um bolo caseiro. Um bolo simples, como de fubá cremoso ou de cenoura com cobertura de chocolate, mostra cuidado no preparo e é fácil de transportar. Os ingredientes básicos para fazer um bolo não passam de R$ 15 e agradam a todos.

Bebidas Refrescantes e Baratas

No lugar dos refrigerantes e sucos de caixa, que podem ser caros e cheios de açúcar, experimente preparar chá gelado de mate ou preto com limão e hortelã. Outra opção é a água saborizada: adicione rodelas de laranja, limão e alecrim ou hortelã a uma jarra de água gelada. Além de refrescante, essa bebida é bastante visual.

Lista de Compras e Custo Estimado

Montar este cardápio para duas a quatro pessoas é acessível. Veja a lista de compras e os custos estimados:

Para o sanduíche : 1 baguete (R$ 8) 1 peito de frango de 500g (R$ 12) 1 pote de iogurte natural ou maionese pequena (R$ 7)

Para a salada : 1 pacote de folhas verdes (R$ 5) 1 caixinha de tomate cereja (R$ 6)

Para a sobremesa : Ingredientes básicos para um bolo (farinha, ovos, açúcar, etc.) – custo estimado de R$ 15.

Frutas : 1 bandeja de morangos (R$ 8) 4 mexericas (R$ 4)

Para a bebida : 1 limão e um maço de hortelã (R$ 4)

:

Custo Total Estimado: R$ 69,00

Com esses ingredientes, é possível montar um piquenique simples, saboroso e econômico, ideal para aproveitar bons momentos ao ar livre com quem você gosta.