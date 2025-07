EUA: Nasdaq e S&P 500 sobem com agenda fraca no país

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, 25 de agosto. Os índices S&P 500 e Nasdaq alcançaram novos recordes, enquanto o Dow Jones também registrou ganhos. A movimentação no mercado foi influenciada pela agenda menos intensa de eventos nos EUA, com os investidores atentos às negociações comerciais com outros países e às decisões do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 0,47%, alcançando 44.901,92 pontos. O S&P 500 avançou 0,40% e terminou o dia em 6.388,64 pontos. Já o Nasdaq apresentou uma alta de 0,24%, fechando a 21.108,32 pontos.

Na semana, os índices tiveram os seguintes resultados:

– Dow Jones: alta de 1,26%

– S&P 500: alta de 1,46%

– Nasdaq: alta de 1,02%

A próxima semana promete ser significativa para o mercado financeiro, com a expectativa em torno da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Também será divulgada a inflação medida pelo PCE de junho, o relatório de empregos e um prazo para a implementação de novas tarifas comerciais pelos EUA. Embora muitos analistas acreditem que a taxa de juros deve permanecer inalterada, há atenção em relação às possíveis mudanças de postura dos dirigentes do banco central, Chris Waller e Michelle Bowman, devido ao cenário inflacionário.

O banco ING observa que os investidores estão se aproximando do limite de alocação de recursos em ativos de risco, o que pode tornar o mercado mais suscetível a surpresas. O relatório do banco alerta que, embora não haja um catalisador claro para uma correção, o prazo das tarifas comerciais pode trazer novos riscos.

No que diz respeito às tensões comerciais, embora muitos considerem que o pior já passou desde a administração de Donald Trump, há preocupações de que as tarifas que devem ser aplicadas em agosto aumentem a volatilidade do mercado. Nigel Green, CEO do deVere Group, afirmou que quanto mais a data de 1º de agosto se aproxima, maior a fragilidade do rali em Wall Street.

No cenário corporativo, a Intel enfrentou um dia difícil, com suas ações caindo 8,53% após a decisão de cancelar a construção de fábricas na Europa e desacelerar o andamento de uma planta em Ohio. Outra empresa que viu queda nas ações foi a Paramount Global, que recuou 1,58% após o anúncio da fusão com a Skydance Media, avaliada em cerca de US$ 8 bilhões.

Essas movimentações refletem um mercado atento a acontecimentos internos e externos que podem afetar a economia e as finanças das empresas nos próximos dias.