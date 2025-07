Honda apresenta modelo que alia conforto e agilidade

Honda ADV 160: A opção ideal para o trânsito urbano em 2025

Em busca de uma alternativa para escapar do trânsito das grandes cidades? A Honda apresenta a ADV 160, um scooter que combina estilo, economia e tecnologia. Este modelo promete se tornar uma das principais escolhas dos brasileiros em 2025, oferecendo um consumo de até 40 km/l e uma série de recursos que garantem conforto e segurança nas ruas.

Preço da Honda ADV 160

A Honda ADV 160 estará disponível no Brasil com um preço sugerido de R$ 24.534, um valor que pode variar de acordo com impostos regionais. Com apenas uma versão à venda, a ADV 160 facilita a decisão de compra ao oferecer um pacote completo de equipamentos por um preço acessível. Além disso, a Honda oferece uma garantia de três anos sem limite de quilometragem, além de um programa de revisões que inclui óleo grátis em sete manutenções. Essa política é uma forma de reforçar a confiança dos consumidores e contribuir para uma boa experiência após a compra.

Opções de cores e design

O scooter é disponibilizado em duas cores: Vermelho Perolizado, que transmite um visual vibrante, e Cinza Metálico, ideal para quem prefere uma aparência mais discreta. Seu design é robusto e aventureiro, inspirado em scooters de maior porte e conta com um para-brisa ajustável. O compartimento sob o assento é espaçoso o suficiente para acomodar um capacete e outros itens.

As características do modelo incluem:

Iluminação LED nas luzes dianteira e traseira;

Painel digital que fornece informações sobre velocidade, consumo e nível de combustível;

Sistema Idling Stop, que desliga o motor durante paradas breves, ajudando na economia de combustível;

Suspensão dianteira telescópica e traseira com dois amortecedores para maior conforto em terrenos irregulares.

Consumo e desempenho

O motor da Honda ADV 160 é um monocilíndrico de 160 cc, com 16 cv de potência e torque de 1,5 kgfm. Essa configuração garante uma boa resposta no trânsito. O consumo médio de 40 km/l é especialmente vantajoso em trajetos urbanos, oferecendo autonomia de mais de 300 km com um tanque de 8 litros, ideal para o dia a dia e passeios aos fins de semana. O sistema Idling Stop também contribui para reduzir o gasto de combustível em paradas, como em semáforos.

Equipamentos de segurança e conforto

A ADV 160 possui vários recursos que elevam a experiência de pilotagem:

Freios ABS no disco dianteiro para frenagens seguras, especialmente em pisos molhados;

Chave smart key para partida sem contato, trazendo conveniência;

Compartimento sob o assento com capacidade de 11,8 litros;

Para-brisa ajustável para proteção contra vento e objetos;

Painel digital de alta visibilidade, exibindo hodômetro, consumo médio e alertas de manutenção;

Pneus largos que garantem estabilidade durante a pilotagem.

A escolha certa para a vida nas grandes cidades

A Honda ADV 160 se destaca como uma solução prática para enfrentar o trânsito das metrópoles brasileiras. Com um preço acessível, consumo eficiente e a inclusão de tecnologias modernas, como freios ABS e chave smart key, este scooter combina segurança, economia e conforto. Seu design robusto, aliado a uma suspensão reforçada, proporciona uma pilotagem confortável, mesmo em ruas esburacadas. Se você está procurando uma maneira de melhorar sua mobilidade urbana em 2025, a Honda ADV 160 pode ser a escolha perfeita para você.