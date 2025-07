Chevrolet lança modelo renovado que pode agitar o mercado

O Chevrolet Onix 2026 promete ser uma revolução nas ruas do Brasil com sua combinação de economia, tecnologia e um design moderno. Este hatch compacto, que está sendo produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul, tem um preço que varia entre R$ 102.990 e R$ 130.190. Ele é considerado o modelo mais econômico e completo da sua linha até agora.

Mudanças no Design

O design do Onix 2026 passa por um refresh significativo, alinhando-se às tendências globais da marca Chevrolet. A dianteira ganhou novos faróis de LED, uma grade frontal maior com detalhes em colmeia e um para-choques que foi redesenhado, aumentando seu ângulo de ataque em 25%, ajudando a evitar raspagens em rampas. Na traseira, as lanternas mantêm o mesmo formato, mas agora contam com um novo arranjo interno de iluminação mais elegante. As versões mais equipadas, como Premier e RS, também possuem rodas de liga leve de 16 polegadas e detalhes como o teto preto brilhante na versão RS, o que reforça seu caráter esportivo.

Desempenho e Motorização

O Onix 2026 foi projetado para atender às rigorosas normas de emissões do programa Proconve L8, sem comprometer seu desempenho. As versões básicas vêm equipadas com um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, que oferece 82 cv quando movido a etanol e 78 cv com gasolina, associado a um câmbio manual de seis marchas. Para os modelos mais avançados, está disponível um motor 1.0 turbo flex que gera 115 cv tanto com gasolina quanto com etanol, com diferentes níveis de torque. Esse motor também pode ser combinado com câmbios manuais ou automáticos, ambos com seis marchas. Apesar de uma leve redução na potência para se adequar ao programa Carro Sustentável, o veículo mantém um bom equilíbrio entre performance e economia de combustível.

Economia de Combustível

A eficiência de combustível é um dos grandes destaques do Onix 2026. Com o motor turbo e câmbio manual, o consumo é impressionante:

Gasolina: 13,5 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada.

13,5 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada. Etanol: 9,3 km/l na cidade e 11,7 km/l na estrada.

Para as versões automáticas, os números também são competitivos:

Gasolina: 12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.

12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. Etanol: 8,2 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada.

Com um tanque de 44 litros, o Onix pode alcançar uma autonomia de até 744 km na estrada usando gasolina (na versão manual), o que o torna atrativo para quem busca um carro econômico tanto para o dia a dia quanto para viagens.

Equipamentos e Tecnologia

O Onix 2026 traz um nível elevado de tecnologia e conforto. Todas as versões são equipadas com seis airbags, sistema de freios ABS com EBD, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e alerta de cinto de segurança para todos os ocupantes. A central multimídia MyLink de 11 polegadas, que possibilita conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, é uma opção nas versões turbo, enquanto as versões de entrada contam com uma tela de 8 polegadas.

As diferentes versões do Onix oferecem uma gama variada de equipamentos, incluindo:

1.0 MT: Ar-condicionado, direção elétrica progressiva, vidros elétricos, chave com sensor de aproximação e rodas de aço de 15 polegadas.

Ar-condicionado, direção elétrica progressiva, vidros elétricos, chave com sensor de aproximação e rodas de aço de 15 polegadas. Turbo LT AT: Câmbio automático, câmera de ré, painel digital de 8 polegadas e piloto automático.

Câmbio automático, câmera de ré, painel digital de 8 polegadas e piloto automático. Turbo LTZ AT: Faróis Full-LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro e monitoramento de pressão dos pneus.

Faróis Full-LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro e monitoramento de pressão dos pneus. Turbo Premier AT: Ar-condicionado digital, carregador sem fio, assistente de estacionamento automático e alerta de ponto cego.

Ar-condicionado digital, carregador sem fio, assistente de estacionamento automático e alerta de ponto cego. Turbo RS AT: Visual esportivo, com grade em colmeia e detalhes em vermelho.

Um modelo especial, a versão “100 Anos”, traz rodas exclusivas e um emblema estilizado da Chevrolet.

Conclusão

O Chevrolet Onix 2026 é uma combinação ideal de economia, tecnologia e design atualizado, consolidando-se como um dos hatches mais vendidos no Brasil. Com preços a partir de R$ 102.990, ele atende a uma variedade de perfis de consumidores, desde modelos mais simples até versões mais sofisticadas. Apesar da leve perda de potência no motor turbo, sua eficiência de combustível e tecnologias inovadoras, como o painel digital e a central multimídia avançada, fazem dele uma escolha competitiva em comparação a rivais como o Volkswagen Polo e o Hyundai HB20. Além disso, o carro vem com uma garantia de cinco anos, aumentando a confiança na sua durabilidade.