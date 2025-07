Bajaj lança moto eficiente que faz 40 km/l e custa até R$ 17 mil

A fabricantes de motocicletas Bajaj está ganhando destaque no Brasil em 2025, oferecendo uma ótima combinação de potência, estilo e tecnologia, tudo dentro de um orçamento acessível de até R$ 20 mil. Entre os modelos mais notáveis estão a Pulsar N150, a Dominar NS160 e a Dominar NS200. Estas motocicletas são novas e oferecem características que atendem tanto aos entusiastas das duas rodas quanto aos usuários que buscam praticidade e eficiência no dia a dia.

### Pulsar N150: A Opção Acessível

A Bajaj Pulsar N150 é a mais acessível da linha, com preço sugerido de R$ 16.300, incluindo frete. Este modelo é ideal para quem precisa de uma motocicleta para uso urbano. Com um motor de 149,68 cc, que produz 14 cv a 8.500 rpm e 1,38 kgfm de torque, a Pulsar N150 oferece agilidade no trânsito e segurança para enfrentar subidas. Outro destaque é seu consumo médio de 40 km/l, tornando-a bastante econômica.

Visualmente, a Pulsar N150 se destaca com um design esportivo, que inclui faróis em LED e linhas marcantes, dando a impressão de maior cilindrada do que realmente possui. Entre suas características estão:

– Painel 100% digital com conectividade Bluetooth através do aplicativo Bajaj Ride Connect, que permite visualizar informações como chamadas recebidas e consumo de combustível.

– Freios ABS de canal único na roda dianteira, proporcionando mais segurança.

– Suspensão traseira monoshock, que oferece maior estabilidade, além de garfo invertido na dianteira.

Essa moto é perfeita para iniciantes e para quem prioriza praticidade nas grandes cidades.

### Dominar NS160: Versatilidade nas Estradas

A Bajaj Dominar NS160 oferece um motor de 160,3 cc que entrega 17 cv a 9.000 rpm e 1,47 kgfm de torque, colocando-a um passo à frente em termos de potência. Com preço sugerido de R$ 17.900, esta motocicleta é uma excelente escolha para quem busca um equilíbrio entre uso urbano e viagens curtas.

O design musculoso da Dominar NS160, também equipado com faróis em LED, atrai a atenção nas ruas. Seus principais recursos incluem:

– Freios ABS de canal único, reforçando a segurança nas frenagens.

– Painel digital que exibe informações como velocidade e indicador de marchas.

– Câmbio de seis marchas, que possibilita uma rodagem mais eficiente e reduz o consumo para uma média de 35 km/l.

– Suspensão dianteira invertida e traseira monoshock com reservatório de gás, que aumentam o conforto durante a pilotagem.

Essa moto é ideal para quem busca uma opção versátil para o dia a dia e escapadas de fim de semana.

### Dominar NS200: A Potência em Alta

Com o preço sugerido de R$ 20.900, a Dominar NS200 se destaca por ser a mais potente na faixa de preço de até R$ 20 mil. Seu motor de 199,5 cc produz 24 cv a 9.750 rpm e 1,9 kgfm de torque, oferecendo um desempenho que compete com motocicletas de maior custo, como a Honda CB 250F Twister e a Yamaha Fazer FZ25.

O design da Dominar NS200 é agressivo e moderno, com pneus largos e iluminação full LED. Suas características principais incluem:

– Freios ABS de duplo canal para maior segurança em todas as condições de pilotagem.

– Painel digital que também se conecta via Bluetooth ao aplicativo Bajaj Ride Connect, permitindo monitoramento de consumo e navegação.

– Câmbio de seis marchas e embreagem assistida, facilitando trocas suaves.

– Consumo médio de 33 km/l, o que é ideal para quem viaja com frequência.

Essa motocicleta é indicada para quem deseja a combinação de potência, tecnologia e um visual marcante.

### Escolhendo a Moto Ideal

A escolha entre a Pulsar N150, a Dominar NS160 e a Dominar NS200 deve ser feita com base nas necessidades de cada piloto. Para quem busca economia e agilidade, a Pulsar N150 é a melhor opção. A Dominar NS160 é versátil, ideal para quem transita entre a cidade e a estrada. Já a Dominar NS200 é perfeita para aqueles que priorizam potência e tecnologia sem exceder o orçamento.

Com três anos de garantia e produção local em Manaus, as motocicletas da Bajaj garantem qualidade e acesso à inovação para os motociclistas brasileiros. Em 2025, qual modelo vai transformar sua experiência de pilotagem?