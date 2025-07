Baixa umidade no sábado exige atenção à saúde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para baixa umidade do ar em 56 municípios de Mato Grosso do Sul neste sábado, dia 26. O aviso, que é considerado de perigo potencial, começa às 11h e termina às 22h.

A umidade do ar na região deve variar entre 20% e 30%, níveis abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que sugere um mínimo de 60% para garantir o conforto e a saúde da população. Essa condição de baixa umidade pode causar problemas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, nariz e garganta. Além disso, há um risco elevado de incêndios florestais.

Especialistas orientam a população a tomar algumas precauções. É recomendado aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais secos do dia e limitar a exposição ao sol em horários quentes. Em caso de situações de emergência ou dúvidas sobre o clima, é importante acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta abrange diversas regiões do estado, começando pelo norte, onde cidades como Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul e Coxim estão em risco. Na região pantaneira e oeste, o aviso inclui municípios como Aquidauana, Corumbá e Miranda. A capital, Campo Grande, e cidades vizinhas como Sidrolândia e Terenos também estão sob os efeitos da baixa umidade.

No leste do estado, cidades como Água Clara, Aparecida do Taboado e Três Lagoas também estão na lista dos municípios em alerta. Além disso, na parte sul e cone-sul, locais como Dourados e Nova Andradina também enfrentam a seca. Por último, na região sudoeste e na fronteira, lugares como Bonito e Ponta Porã também são afetados.

Com condições climáticas adversas, é fundamental que a população esteja atenta e siga as recomendações para garantir a saúde e a segurança de todos.