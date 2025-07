Al Gore: o mundo desejava seguir o exemplo do Brasil

Na sexta-feira, 25 de agosto, durante a Expert XP 2025, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, destacou a importância do Brasil nas discussões sobre sustentabilidade. Segundo Gore, o mundo está prestando atenção nas práticas do país, especialmente no que diz respeito à energia renovável, que atualmente representa 93% da energia gerada globalmente.

Gore, laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007, afirmou que os investimentos sustentáveis não apenas ajudam a diminuir o uso de combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo aquecimento global, mas também oferecem altos retornos financeiros, especialmente a longo prazo. Ele enfatizou que iniciativas de ESG – que representam boas práticas ambientais, sociais e de governança – devem ser encaradas como oportunidades de investimento, e não como ações de caridade.

O ex-vice-presidente também comentou sobre a evolução tecnológica, mencionando que a popularização de produtos como painéis solares e veículos elétricos é uma realidade, contrariando a ideia de que seriam apenas uma moda passageira. Para Gore, o Brasil ocupa uma posição central nas discussões sobre o meio ambiente devido à sua rica biodiversidade e recursos naturais.

Gore destacou que 80% dos investimentos da Generation Investment Management, empresa da qual é cofundador, são direcionados ao Brasil. Ele vê potencial para o país se tornar um líder global na transição energética, especialmente com o crescimento de setores como o aço verde e o cimento de baixo carbono. “Os investidores devem observar esse movimento com atenção”, alertou Gore.

Em relação à próxima conferência COP 30, que acontecerá em novembro no Brasil, Gore expressou suas expectativas em um painel moderado pela analista Luiza Almeida. Ele acredita que o evento será uma oportunidade para que os países se conscientizem sobre a necessidade de reduzir a queima de combustíveis fósseis, assim como o Brasil tem feito. “Estamos usando nosso céu como um esgoto aberto”, refletiu sobre os desafios atuais.

Por fim, Gore também comentou brevemente sobre a política norte-americana, criticando o aumento de impostos de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Ele considerou a nova taxa absurda, mas acredita que essa situação não deve perdurar por muito tempo.