Qual o benefício da batata doce? Ela é melhor que a inglesa na dieta?

A batata doce é um dos alimentos mais completos para quem quer manter um estilo de vida saudável sem perder pequenos prazeres.

A batata doce é um tubérculo originário da América do Sul que há séculos integra a alimentação de diversas culturas. Rica em carboidratos complexos e com baixo índice glicêmico, ela fornece energia de forma prolongada.

Isso é o que a torna uma escolha frequente entre atletas, pessoas que seguem dietas de controle glicêmico e quem busca uma alimentação mais nutritiva. Sua versatilidade permite incluí-la em diferentes preparações, desde pratos salgados até receitas doces, sem perder o valor nutricional.

Além disso, o cultivo da batata doce se mostra resistente, acessível e sustentável, o que reforça sua importância como alimento funcional. Com todos esses atributos, não é por acaso que esse alimento ganhou espaço nos cardápios de quem valoriza saúde e bem-estar.

Conheça 6 benefícios da batata doce no dia a dia

A batata doce oferece muito mais do que sabor e energia. Diversos estudos nutricionais comprovam que o consumo regular desse alimento proporciona uma série de vantagens para a saúde física e metabólica. É uma grande fonte de fibras, vitaminas e minerais.

Ela se destaca pela capacidade de atuar no controle do peso, na regulação da glicemia e na melhora da digestão. Por isso, incluir a batata doce na alimentação diária pode representar uma escolha estratégica para quem busca equilíbrio alimentar com sabor e praticidade.

Fornece energia de forma sustentável

A presença de carboidratos complexos na batata doce garante liberação lenta de glicose no organismo. Esse processo proporciona energia duradoura, ideal para atividades físicas e tarefas do dia a dia. Com isso, o alimento evita picos de açúcar no sangue.

Isso acaba prevenindo oscilações bruscas de energia e favorecendo a saciedade por mais tempo. Assim, ela se mostra útil tanto para quem deseja mais desempenho quanto para quem busca equilíbrio no consumo calórico.

Ajuda no controle da glicemia

Graças ao seu baixo índice glicêmico, a batata doce se transforma em uma excelente aliada para pessoas com diabetes ou que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue. Ao ser digerida lentamente, ela impede picos glicêmicos após as refeições, promovendo um impacto mais suave na insulina.

Favorece o bom funcionamento intestinal

Rica em fibras solúveis e insolúveis, a batata doce estimula o trânsito intestinal, melhora a digestão e previne a constipação. Combinada a uma dieta balanceada e ao consumo adequado de líquidos, ela contribui para a saúde do sistema digestivo como um todo.

Além disso, a presença de fibras também auxilia na eliminação de toxinas, promovendo uma desintoxicação natural e eficaz. Isso fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de nutrientes a longo prazo.

Auxilia no ganho de massa muscular

Por fornecer energia de forma contínua e conter bons níveis de potássio, a batata doce é amplamente recomendada para quem pratica exercícios físicos de resistência. O potássio ajuda na contração muscular e na prevenção de cãibras, enquanto os carboidratos complexos garantem combustível para treinos.

Fortalece a imunidade

O alimento contém vitamina C, betacaroteno e manganês, micronutrientes essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico. Esses compostos atuam como antioxidantes, protegendo o organismo contra a ação de radicais livres e reduzindo a inflamação celular.

Contribui para a saúde da pele e dos olhos

A presença de betacaroteno, convertido em vitamina A no organismo, favorece a renovação celular e a saúde dos tecidos. Isso se reflete na melhora da pele, que se torna mais hidratada e resistente, além de fortalecer a visão, especialmente em ambientes com pouca luz.

Batata doce é melhor que a inglesa para emagrecer?

A comparação entre batata doce e batata inglesa no contexto do emagrecimento gira principalmente em torno do índice glicêmico e do valor nutricional. A batata doce possui índice glicêmico mais baixo e libera glicose de forma mais lenta no sangue.

Isso promove maior saciedade e evita picos de fome logo após as refeições. Além disso, ela oferece mais fibras, o que melhora a digestão e o controle da absorção de açúcares. Já a batata inglesa tem maior índice glicêmico e menor quantidade de fibras, o que favorece o aumento rápido da glicemia.

Por esses motivos, quem deseja perder peso com saúde costuma preferir a batata doce como fonte de carboidrato. Embora ambas possam fazer parte de uma dieta equilibrada, a escolha pela batata doce traz vantagens adicionais para o controle do apetite e da composição corporal.

Quais tipos de batata doce são menos calóricas?

A batata doce apresenta diferentes variedades, que se distinguem pela cor da casca e da polpa. Cada tipo possui pequenas variações calóricas e nutricionais, mas todas compartilham benefícios similares. A batata doce roxa, por exemplo, contém grande quantidade de antocianinas, que são antioxidantes poderosos.

Já a batata doce branca tem sabor mais suave e digestão mais lenta, sendo útil para quem tem sensibilidade digestiva. A batata doce alaranjada é rica em betacaroteno e bastante popular entre praticantes de atividade física.

Entre todas, a variedade branca costuma apresentar o menor valor calórico por porção, ainda que a diferença entre os tipos não seja tão significativa. O mais importante, portanto, é escolher a variedade que melhor se adapta ao paladar e às necessidades do organismo, mantendo uma dieta equilibrada.

