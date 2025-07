SBT celebra audiência recorde de “As Filhas da Senhora Garcia”

O SBT comemora um grande feito com a novela “As Filhas da Senhora Garcia”. Exibida na noite de quarta-feira, dia 23, a trama alcançou seu melhor desempenho desde a estreia, registrando uma audiência recorde em diversas regiões do Brasil, especialmente em São Paulo, que é a área mais importante para o mercado publicitário.

Na capital paulista, a novela atingiu uma média de 4,9 pontos, com picos de 5,5. Esses números não eram vistos desde fevereiro, quando “A Caverna Encantada” obteve resultados semelhantes. No mesmo horário, a Globo liderou com 18,9 pontos, seguida pela Record, que alcançou 7,8 pontos, impulsionada por uma partida de futebol e pela novela “Paulo, o Apóstolo”.

Atualmente, a medição do Kantar Ibope Media indica que cada ponto de audiência na Grande São Paulo equivale a cerca de 77.488 lares ou 199.313 telespectadores.

### Destaques da Novela

“As Filhas da Senhora Garcia”, produzida por José Alberto Castro, conhecido por novelas de sucesso como Rubi e Teresa, conta com um total de 82 capítulos. A trama foi originalmente exibida pelo canal Las Estrellas no México, onde atingiu mais de 5 milhões de telespectadores e é inspirada em uma popular série turca.

A história gira em torno de Ofélia Garcia, interpretada por María Sorté, que é uma mulher ambiciosa e obcecada por status social. Ela aposta na fama como caminho para melhorar a vida de sua família e concentra suas esperanças em sua filha caçula, Mar. Apesar de sua beleza e juventude, Mar enfrenta sérias dificuldades no competitivo mundo do entretenimento.

Em contraste, a filha mais velha, Valeria, vivida por Ela Velden, é determinada e prática, assumindo a responsabilidade de sustentar a casa. Ela frequentemente entra em conflito com Ofélia, que a vê como um lembrete do marido falecido.

### Triângulo Amoroso e Conflitos

A trama ganha complexidade quando Ofélia começa a trabalhar como governanta na casa da influente família Portilla, que atua no setor têxtil. Ela acredita que essa é uma grande oportunidade para que sua filha Mar se torne a nova estrela de uma marca esportiva da empresa, promovida por Arturo Portilla, interpretado por Brandon Peniche.

Valeria, por sua vez, conhece Arturo na academia onde trabalha, o que desperta o interesse do empresário por sua atitude firme e decidida. A situação se torna complicada com a chegada de Nicolás, irmão de Arturo, que também se apaixona por Valeria. Essa dinâmica forma um triângulo amoroso que promete trazer muitas emoções nos próximos episódios.

Além disso, Luis, patriarca da família Portilla, se encanta com a inocência de Mar e toma uma decisão que pode alterar os destinos de todos os personagens envolvidos.

Com histórias de ambição, perdas e dilemas morais, a novela mostra como a busca por ascensão pode demandar sacrifícios inesperados.

“As Filhas da Senhora Garcia” é exibida de segunda a sexta-feira, às 20h45, no SBT.