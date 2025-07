Programa do Ratinho homenageia Regina Duarte com troféu

Na próxima sexta-feira, dia 25, às 22h20, o programa apresentado por Ratinho terá uma edição especial dedicada a grandes nomes da cultura brasileira. Esta nova fase do programa estreia o quadro intitulado “Para Sempre Nossa Estrela”, que tem como primeira homenageada a atriz Regina Duarte. Ela é reconhecida como uma das figuras mais emblemáticas da dramaturgia brasileira, tendo deixado sua marca em várias gerações com papéis memoráveis na televisão.

Para prestar essa homenagem, Regina Duarte receberá um troféu especial criado pelo SBT, que visa reconhecer as contribuições de personalidades que ajudaram a moldar a cultura nacional. Durante o programa, a atriz participará de uma conversa descontraída com Ratinho, onde terá a oportunidade de recordar momentos importantes de sua carreira e compartilhar histórias que ajudaram a solidificar seu status como uma das maiores talentos da TV brasileira.

Além da homenageada, a noite contará com apresentações musicais. As duplas sertanejas Edson & Hudson e Cezar & Paulinho garantirão um show animado, trazendo sucessos clássicos para alegrar o público presente. O humor também estará em destaque, com a participação do comediante Rodrigo Capella, que promete divertir a plateia com suas performances.

Antes dessa edição de homenagem, na quinta-feira, dia 17, também às 22h20, será exibida uma nova edição do quadro “Jornal Rational”. Este segmento traz uma seleção dos vídeos mais engraçados da internet, além de performances dos calouros do quadro “Vem Quem Quer” e várias esquetes humorísticas, garantindo uma dose extra de risadas aos espectadores.

Essa sequência de atrações promete trazer uma mistura de emoção, música e humor para as noites do público brasileiro.