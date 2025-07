Pix vaza dados de 11 milhões em ataque direcionado a Trump

O Banco Central (BC) revelou, na noite de quarta-feira (23), um grande vazamento de dados do sistema Pix, que é utilizado para pagamentos instantâneos no Brasil. O incidente é considerado o maior do tipo já registrado para este sistema e resultou na exposição de 11.003.398 chaves Pix.

O vazamento ocorreu entre os dias 20 e 21 de julho, devido a acessos indevidos ao Sisbajud, que é o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Durante a investigação, o CNJ esclareceu que foram acessadas informações como nome do usuário, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. No entanto, dados sensíveis, como saldos e senhas, não foram comprometidos.

Esse é o 21º incidente de segurança relacionado ao Pix desde seu lançamento, superando o recorde anterior de agosto de 2021, quando 414.526 chaves haviam sido expostas. Com este último evento, o total de dados vazados ultrapassa 12 milhões. Apesar de não haver acesso a informações financeiras diretas, o CNJ emitiu um alerta sobre o risco de tentativas de golpe, recomendando que os usuários estejam atentos.

A entidade também informou que não fará contato via SMS, e-mail ou telefone com as pessoas afetadas, e que um canal para consultas será disponibilizado em breve no site do CNJ.

Enquanto isso, o Pix está sob investigação nos Estados Unidos, liderada pelo Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR). O órgão argumenta que o sistema brasileiro poderia estar favorecendo ferramentas estatais, prejudicando a competitividade de empresas estrangeiras no setor de pagamentos eletrônicos. O relatório do USTR menciona que o Brasil adotou práticas desleais em relação ao comércio digital, o que poderia afetar empresas americanas.

Em meio a esta situação, o Brasil lançou o Pix Internacional nos EUA, o que permite que turistas brasileiros façam pagamentos diretamente em reais no comércio americano. Com uma parceria entre a fintech PagBrasil e a empresa Verifone, os turistas poderão utilizar o sistema sem precisar de cartões de crédito. A solução utiliza QR Codes, permitindo que o valor seja convertido automaticamente para reais. Essa funcionalidade oferece uma experiência fácil e rápida para os usuários.

Segundo executivos da Verifone e da PagBrasil, essa inovação é estratégica para o comércio americano, especialmente em áreas turísticas, já que turistas brasileiros representam um gasto significativo no país. A tecnologia é compatível com os sistemas de pagamento existentes e não requer novos equipamentos.

O Banco Central, por sua vez, afirmou que já tomou as medidas necessárias para investigar o caso do vazamento, mostrando seu compromisso com a transparência, enquanto o CNJ acionou a Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para garantir a segurança dos usuários.