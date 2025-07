Paulo, o apóstolo tem a pior audiência da Record

A Record TV enfrenta desafios com a sua novela bíblica “Paulo, o Apóstolo”, que não tem apresentado os resultados esperados em audiência. Desde a estreia, a trama tem enfrentado uma queda constante nos índices de audiência, especialmente após o término de “Força de Mulher”, que atraía uma audiência média de 9 pontos. Atualmente, a nova produção não conseguiu manter o mesmo interesse do público e os números despencaram para menos de 6 pontos.

Na quarta-feira (23), a situação se agravou. A novela registrou uma audiência de apenas 4,9 pontos na Grande São Paulo, um recorde negativo. Para piorar, no mesmo horário, o SBT exibia “As Filhas da Senhora Garcia”, que alcançou 5,3 pontos, superando os 5,1 pontos da Record. Com esses resultados, “Paulo, o Apóstolo” ficou em terceiro lugar na faixa horária, atrás da Globo e do SBT.

A emissora decidiu manter a produção no ar até meados de setembro, quando uma nova fase da programação começará. Esta nova fase incluirá novelas internacionais, como produções turcas, que têm se mostrado populares na televisão brasileira. Após “Paulo, o Apóstolo”, a Record pretende estrear a novela “Mãe”, um título que fez sucesso em outros mercados. Em seguida, será a vez de “Iludida” (Sadakatsiz), um drama turco inspirado na série britânica “Doctor Foster”, ambas com o objetivo de captar a audiência da faixa das 21h.

Apesar dos desafios com “Paulo, o Apóstolo”, a Record mantém seus planos de continuar com a parceria com a produtora Seriella, que desenvolve novas produções bíblicas. Entre os projetos futuros estão adaptações de histórias como “A Vida de Jó”, “O Senhor e a Serva”, “Ben-Hur” e “Amor em Ruínas”. A expectativa é que esses novos títulos ajudem a recuperar a audiência da emissora e tragam de volta o interesse em suas tramas religiosas em 2026.