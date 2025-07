Nova aposentadoria do INSS aos 55 anos gera expectativa

A aposentadoria especial é um importante benefício para trabalhadores que exercem atividades em condições que podem afetar sua saúde. Esse benefício, oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), possibilita que esses profissionais se aposentem com menos tempo de contribuição, desde que comprovem a exposição a riscos ou agentes nocivos durante a sua carreira.

Um dos documentos essenciais para essa comprovação é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Esse documento, fornecido pelo empregador, detalha as condições de trabalho do empregado, como exposição a ruído, calor, produtos químicos e umidade. Sem o PPP, fica difícil para o trabalhador provar que esteve exposto a esses riscos, o que pode impedir a concessão do benefício.

Para conseguir a aposentadoria especial, o trabalhador deve ter contribuído para a previdência por, no mínimo, 180 meses. O tempo total de contribuição necessário, no entanto, varia de acordo com a intensidade e o tipo de agentes nocivos, podendo ser de 15, 20 ou 25 anos. Além disso, a exposição a esses agentes precisa ser contínua e permanente durante a atividade profissional.

A reforma da previdência, aprovada em setembro de 2019, trouxe mudanças significativas para a aposentadoria especial. Uma das principais alterações foi a inclusão de uma idade mínima para aposentadoria, que agora leva em consideração o tempo de exposição aos agentes nocivos. Os trabalhadores precisam ter pelo menos 55 anos de idade para 15 anos de atividade em condições especiais, 50 anos para 20 anos e 60 anos para 25 anos.

Para aqueles que não cumpriram todos os requisitos antes da reforma, existe um modelo de transição. Os trabalhadores deverão alcançar uma pontuação mínima que combina idade, tempo de contribuição e efetiva exposição. Por exemplo, são necessários 66 pontos para 15 anos de exposição, 76 pontos para 20 anos e 86 pontos para 25 anos. A exigência de, ao menos, 180 meses de contribuição continua valendo.

Para obter informações mais detalhadas sobre a aposentadoria especial, os trabalhadores podem acessar o site do INSS ou entrar em contato com a Central 135. Esse recurso é importante para esclarecer dúvidas sobre os direitos e obrigações de quem está exposto a condições potencialmente prejudiciais à saúde.