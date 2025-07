INSS inicia pagamento de ressarcimento de descontos hoje

O ressarcimento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas vai começar no dia 24 de julho. Esse tema é de grande importância para muitos brasileiros, e a expectativa é que mais de 600 mil beneficiários já tenham aderido ao acordo do governo federal. O prazo para adesão vai até 14 de novembro, e a previsão é que esse número cresça.

Os valores referentes ao ressarcimento serão depositados diretamente na conta em que os beneficiários recebem seus pagamentos, seguindo a ordem de adesão. O pagamento será feito em uma única parcela e será corrigido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ajusta o valor para refletir a inflação. Isso garante que os aposentados e pensionistas recebam um valor que mantenha seu poder de compra.

Quem pode solicitar o reembolso?

A adesão ao acordo é voltada para aposentados e pensionistas que identificaram descontos indevidos em seus benefícios e não obtiveram uma resposta satisfatória das entidades relacionadas em até 15 dias úteis. Atualmente, existem mais de 3,2 milhões de solicitações pendentes, refletindo um cenário preocupante para muitos beneficiários. Além disso, aqueles que estão revisando seus benefícios ou que descobriram descontos não autorizados também podem entrar em contato com o INSS para verificar a possibilidade de participação no acordo.

Como ocorre o ressarcimento?

O dinheiro referente ao ressarcimento é creditado diretamente na conta bancária do beneficiário, facilitando o processo. Os interessados podem acompanhar a evolução do ressarcimento pelo aplicativo "Meu INSS", que concentra informações úteis para monitorar o processo.

O cálculo do ressarcimento não se limita ao valor descontado; ele também inclui a correção inflacionária. Dessa forma, o valor recebido preserva o poder de compra do beneficiário, como se o desconto não tivesse ocorrido.

Documentação necessária

Para aderir ao acordo, os beneficiários devem ter documentos como CPF, RG e um comprovante de conta bancária em seu nome. É importante que as informações estejam atualizadas para evitar atrasos na adesão e no recebimento do valor.

O INSS recomenda que todos confiram seus dados cadastrais antes de solicitar o ressarcimento, já que qualquer divergência pode complicar o processo.

Dúvidas comuns

Muitos aposentados e pensionistas se perguntam quanto tempo levará para o valor apareça em sua conta após a adesão. O governo informa que normalmente o ressarcimento é processado em até 30 dias úteis, embora isso possa variar dependendo da quantidade de pedidos e da conferência dos dados.

Outra dúvida frequente é sobre a necessidade de um advogado. O processo foi elaborado para ser simples e não é necessário contratar intermediários, tornando o procedimento mais ágil e econômico.

Como aderir pelo aplicativo Meu INSS

Para facilitar a adesão, os interessados podem usar o aplicativo "Meu INSS". Basta fazer login com CPF e senha para consultar os valores a serem ressarcidos. Também é possível procurar os Correios, que têm agências em mais de 5 mil municípios, para atendimento presencial.

No aplicativo, o beneficiário deve ir à área de "Consultar Pedidos" e clicar em "Cumprir Exigência". Depois, basta seguir as instruções e finalizar o pedido.

Após registrar a contestação

Depois que a contestação do desconto é registrada, é preciso aguardar até 15 dias úteis por uma resposta da entidade envolvida. Se não houver resposta, o sistema do INSS permite que o beneficiário acesse o acordo de ressarcimento, tornando o processo mais rápido.

É importante manter todos os comprovantes do processo, como registros de contestação e números de protocolo. Isso pode ser útil em caso de futuras revisões.

Fiscalização das entidades

O governo federal se comprometeu a fiscalizar as entidades associativas para se certificar de que elas atuam corretamente. Aqueles que forem suspeitos de irregularidades terão suas atividades suspensas, e valores em questão podem ser bloqueados até que se esclareça sua origem. Essas medidas são essenciais para evitar fraudes e proteger os beneficiários.

Canais de suporte e informações

O INSS oferece diversos canais para tirar dúvidas, como a Central 135, o portal Meu INSS e atendimento presencial nos Correios. Esses recursos são fundamentais para orientar os beneficiários durante o processo de ressarcimento.

Por fim, é importante que todos estejam sempre atentos às informações oficiais para evitar golpes e falsas promessas. Acompanhar os canais oficiais garante segurança ao solicitar o reembolso.