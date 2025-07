Comunicado sobre Bolsa Família para agosto 2023

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Agosto de 2025

A partir de agosto de 2025, as famílias que recebem o Bolsa Família poderão consultar as datas de pagamento do benefício. A informação é importante para que os beneficiários saibam quando o valor estará disponível em suas contas. Para acessar dados de forma segura, recomenda-se utilizar apenas os canais oficiais do Governo Federal.

Como é definida a data de pagamento?

A data em que cada família recebe o Bolsa Família depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que está impresso no cartão do benefício. Esse número também pode ser conferido no aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico). Os pagamentos são feitos nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo uma ordem que inicia pelo final 1 e se encerra no final 0.

Calendário de agosto de 2025

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já divulgou o calendário de pagamentos para o mês de agosto de 2025. As datas para cada final de NIS são:

Final do NIS 1: 18 de agosto

Final do NIS 2: 19 de agosto

Final do NIS 3: 20 de agosto

Final do NIS 4: 21 de agosto

Final do NIS 5: 22 de agosto

Final do NIS 6: 25 de agosto

Final do NIS 7: 26 de agosto

Final do NIS 8: 27 de agosto

Final do NIS 9: 28 de agosto

Final do NIS 0: 29 de agosto

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o Bolsa Família em agosto de 2025, as famílias devem atender aos critérios do programa e ter o cadastro regularizado. É necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único e que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 218,00. Após a análise do governo, os elegíveis poderão ter acesso ao benefício.

Valor do benefício em 2025

O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição da família. O mínimo que cada família pode receber é de R$ 600. A estrutura de pagamento é a seguinte:

Benefício de Renda de Cidadania: R$ 142 por membro da família.

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por cada criança de 0 a 6 anos.

R$ 150 por cada criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes, lactantes e filhos entre 7 e 18 anos incompletos.

Como consultar a situação do benefício

Para verificar a data e o valor do seu benefício, é fundamental usar os canais oficiais. As informações podem ser consultadas pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo aplicativo Caixa Tem, ambos disponíveis para smartphones.

Além disso, os beneficiários podem entrar em contato pelos telefones da Central de Relacionamento do Ministério no número 121 e da Caixa no número 111. O atendimento também é possível nas agências da Caixa ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Regras para manter o benefício

Para não perder o benefício, é necessário cumprir algumas condições. As crianças e adolescentes da família devem ter frequência escolar mínima, além de realizar acompanhamento de saúde, que inclui vacinação e pré-natal para gestantes.

As informações no Cadastro Único devem ser mantidas sempre atualizadas no CRAS. Mudanças de endereço, telefone ou composição familiar devem ser comunicadas imediatamente. Se as condicionalidades não forem atendidas, a família pode ter o benefício bloqueado ou cancelado.

Essas orientações ajudam a garantir que as famílias beneficiárias do Bolsa Família recebam o suporte que precisam.