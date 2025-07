Vendas de imóveis usados nos EUA registram queda em junho

As vendas de imóveis usados nos Estados Unidos apresentaram uma queda de 2,7% de maio para junho, resultando em um total de aproximadamente 3,93 milhões de unidades, ajustadas sazonalmente para o ano. Essa informação foi divulgada na quarta-feira, 23 de agosto, pela Associação Nacional de Corretoras de Imóveis.

O resultado veio como uma surpresa para o mercado, que esperava uma diminuição bem menor, de apenas 0,5%, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa FactSet. Essa diminuição nas vendas reflete um enfraquecimento no setor imobiliário dos EUA, que está fortemente relacionado às taxas de juros vigentes.

Com os juros altos, muitas pessoas encontram dificuldades para obter financiamentos, o que influencia diretamente a decisão de compra de imóveis. Isso também aponta para uma diminuição na confiança dos consumidores no mercado, levando a uma redução no número de transações. As flutuações nas taxas de juros têm um papel crucial no mercado imobiliário, incapacitando potenciais compradores e impactando as vendas de maneira significativa.