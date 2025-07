Vale amplia produção de minério de ferro em 3,7% no 2° tri

A mineradora Vale divulgou nesta segunda-feira, 22 de outubro, os resultados de sua produção no segundo trimestre de 2025. A empresa produziu 83,6 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representa um aumento de 3,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando comparado ao primeiro trimestre de 2025, esse número é ainda mais significativo, com um avanço de 23,6%.

Apesar desse crescimento na produção, as vendas de minério de ferro caíram para 77,3 milhões de toneladas, uma redução de 3,1% em relação ao segundo trimestre de 2024. Por outro lado, em relação ao primeiro trimestre de 2025, as vendas cresceram 16,9%.

Segundo a empresa, o trimestre foi caracterizado por um bom desempenho em todas as áreas de negócio, sendo o minério de ferro beneficiado por novos projetos em andamento e pela melhora na confiabilidade operacional das minas. Destacaram-se as operações das minas de Brucutu, que agora conta com uma nova linha de processamento, e S11D, que atingiu um recorde de produção para um segundo trimestre.

As vendas de finos de minério de ferro totalizaram 67,7 milhões de toneladas, apresentando uma pequena queda de 1,2% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 19,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2025.

Analistas da BTG Pactual comentaram que os resultados da Vale superaram as expectativas em 2%. Eles observam que o aumento da produção coloca a Vale em uma trajetória positiva para alcançar a meta anual de 325 a 335 milhões de toneladas. No entanto, os preços do minério foram pressionados pela diminuição do teor médio e pela redução na venda de pelotas.

Os analistas também destacaram que, apesar de a Vale estar ajustando sua mistura de produtos, o mercado para minérios de alta qualidade ainda enfrenta dificuldades. O BTG Pactual manteve uma postura cautelosa, apontando incertezas no cenário econômico global e na demanda da China.

### Produção de cobre atinge maior volume desde 2019

Em relação à produção de cobre, a Vale registrou 92,6 mil toneladas, um crescimento de 17,8% comparado ao segundo trimestre de 2024 e um aumento de 1,9% em relação ao trimestre anterior. Este foi o segundo maior volume produzido em um segundo trimestre desde 2019. Os resultados favoráveis foram impulsionados pelos maiores teores na mina Sossego e pela capacidade total do Complexo de Salobo, além do avanço do projeto VBME.

As vendas de cobre somaram 89 mil toneladas, representando um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio do cobre foi de US$ 8.985 por tonelada, uma queda de 2,4% em comparação com 2024.

### Produção de níquel cresce, mas preços caem

A produção de níquel da Vale atingiu 40,3 mil toneladas, o que representa um aumento de 44,4% em relação ao segundo trimestre de 2024. No entanto, houve uma queda de 8,2% em comparação com o trimestre anterior. A elevação na produção foi impulsionada por operações no Canadá e no projeto Voisey’s Bay Mine Expansion (VBME).

As vendas de níquel totalizaram 41,4 mil toneladas, um aumento de 20,7% em relação ao ano passado. Contudo, o preço médio do níquel foi de US$ 15.800 por tonelada, registrando uma queda de 15,2% em comparação com 2024.