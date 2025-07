SUV de luxo registra queda recorde de preço no mercado

BYD Tan 2025: Um SUV Elétrico Atraente com Desconto de R$ 100 Mil

O mercado de SUVs elétricos no Brasil ganha um novo destaque com a chegada do BYD Tan 2025, que agora está disponível por aproximadamente R$ 436.800, após um desconto significativo de R$ 100 mil. Essa promoção é válida até o final de julho de 2025 ou enquanto houver estoque. Com espaço para até sete passageiros e uma série de características tecnológicas avançadas, o Tan se apresenta como uma opção competitiva em relação a modelos a combustão tradicionais.

Por que o Preço do BYD Tan 2025 foi Reduzido?

A BYD, uma das líderes globais em veículos elétricos, decidiu reduzir o preço do Tan 2025 para torná-lo mais atrativo em um mercado dominado por SUVs a combustão, como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass. Inicialmente, o modelo custava R$ 536.800, mas enfrentava dificuldades nas vendas, com menos de 70 unidades emplacadas nos primeiros sete meses no Brasil. Além do desconto, a empresa oferece um ano de seguro grátis, o que pode facilitar a decisão dos compradores.

Desempenho e Especificações Técnicas do BYD Tan 2025

O Tan 2025 se destaca por seu desempenho elétrico. Equipado com dois motores, um dianteiro de 245 cv e um traseiro de 272 cv, o SUV produz um total de 517 cv de potência e 71,4 kgfm de torque, possibilitando uma aceleração de 0 a 100 km/h em aproximadamente 4,9 segundos, similar a veículos esportivos.

A bateria Blade, com capacidade de 108,8 kWh e tecnologia de lítio-ferro-fosfato, oferece uma autonomia que varia de 430 km, conforme o ciclo do Inmetro, a até 500 km em uso urbano real. O modelo suporta carregamentos rápidos de 170 kW, permitindo recargas de 10% a 80% em cerca de 30 minutos.

Com quase 5 metros de comprimento e um porta-malas que pode chegar a 1.655 litros com os bancos rebatidos, o Tan 2025 é ideal para famílias e viagens longas, oferecendo amplo espaço e conforto.

Equipamentos e Conforto no BYD Tan 2025

O BYD Tan 2025 é um dos SUVs mais bem equipados do mercado, contando com um pacote que mescla luxo e segurança. Seus principais itens incluem:

Ar-condicionado com três zonas independentes

Central multimídia de 15,6 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa

Câmera 360º e head-up display

Carregador de celular por indução

Freios a disco com ABS

Controle de estabilidade

O interior do SUV apresenta acabamentos em couro e uma tela giratória com iluminação ambiente, criando uma atmosfera premium. A suspensão adaptativa DiSus-C se ajusta ao estilo de condução, oferecendo uma experiência mais suave.

Competitividade do Preço do BYD Tan 2025

Com o preço ajustado para R$ 436.800, o BYD Tan 2025 agora compete diretamente com modelos como o Volkswagen Tiguan e o Honda CR-V. Embora esses SUVs a combustão tenham preços similares, o Tan se destaca pela sua proposta elétrica, que oferece uma autonomia superior e um desempenho notável. O desconto, que corresponde ao valor de um carro compacto, torna o Tan mais acessível para quem busca uma alternativa sustentável sem abrir mão do conforto e tecnologia.

Além disso, a reputação da BYD no mercado de veículos elétricos, com outros modelos de sucesso, aumenta a confiança dos consumidores. Apesar de algumas críticas sobre a suspensão em estradas esburacadas, o Tan é considerado uma ótima opção para famílias e motoristas que utilizam o carro nas cidades.

Conclusão: Uma Escolha Atraente para 2025

O BYD Tan 2025 está redefinindo o conceito de SUV elétrico de luxo no Brasil. Com um desconto de R$ 100 mil, um novo preço competitivo e um ano de seguro grátis, ele surge como uma alternativa viável a SUVs premium. Com potência de 517 cv, autonomia de até 500 km e um excelente pacote de equipamentos, o Tan é ideal para quem busca um carro que una desempenho, espaço e responsabilidade ambiental. Para conhecer mais sobre este veículo, vale a pena visitar uma concessionária BYD antes do final de julho de 2025, enquanto durarem os estoques.