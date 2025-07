Petrobras firma acordo para extração no Pré-Sal de Jubarte

A Petrobras anunciou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o Acordo de Individualização da Produção (AIP) para a jazida compartilhada do pré-sal de Jubarte, situada na Bacia de Campos. Este acordo é necessário quando uma jazida de petróleo e gás se estende além das áreas concedidas a diferentes empresas. Ele busca definir as participações de cada empresa envolvida e as regras para a execução conjunta das atividades de desenvolvimento e produção.

Com a aprovação da ANP, o AIP entrará em vigor em 1º de agosto de 2025. A extração de petróleo e gás da jazida será compartilhada entre a Petrobras, Shell, Brava Energia, ONGC (da Índia) e a União, representada pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). A divisão das participações é a seguinte:

Petrobras: 97,25%

97,25% União (PPSA): 1,89%

1,89% Shell: 0,43%

0,43% ONGC: 0,232%

0,232% Brava Energia: 0,198%

A área em questão é composta principalmente pelo Campo de Jubarte (BC-60), além de uma pequena parte do Campo de Argonauta (BC-10) e de áreas que ainda não têm contratos firmados.

Além de estabelecer as porcentagens de participação, o acordo requer que as empresas envolvidas negociem compensações financeiras referentes aos gastos e receitas gerados até a efetivação do AIP. A Brava Energia, que possui uma participação de 23% na concessão BC-10, confirmou sua participação nas negociações.

O Acordo de Individualização da Produção visa garantir uma gestão mais eficiente e colaborativa na exploração de recursos minerais, contribuindo para o desenvolvimento do setor de petróleo e gás no Brasil.