Neoenergia registra lucro de R$ 1,6 bilhão no 2º trimestre

A Neoenergia (NEOE3) anunciou um lucro líquido de R$ 1,631 bilhão no segundo trimestre de 2025, o que representa um crescimento significativo em relação ao mesmo período de 2024, quando o lucro foi de R$ 815 milhões. Os dados foram divulgados na noite de terça-feira (22).

No acumulado do primeiro semestre de 2025, a empresa obteve um lucro total de R$ 2,632 bilhões, com um aumento de 36% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

A receita líquida da companhia no segundo trimestre atingiu R$ 12,194 bilhões, crescendo 11% em relação ao mesmo período de 2024. Para o semestre, a receita totalizou R$ 23,619 bilhões, apresentando uma alta de 7%.

O Ebitda, que mede a geração operacional de caixa da empresa, foi de R$ 3,211 bilhões no segundo trimestre, resultando em um crescimento de 8%. No total do semestre, esse indicador registrou R$ 6,928 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

Em relação às finanças, a dívida líquida da Neoenergia estava em R$ 44,813 bilhões ao final de junho, aumentando 4% em comparação a dezembro de 2024. A alavancagem, que mede a relação entre a dívida líquida e o Ebitda, ficou em 3,46 vezes, mantendose estável em relação ao ano anterior.

A empresa investiu R$ 2,792 bilhões somente no segundo trimestre e R$ 4,159 bilhões durante o semestre, representando um avanço de 21% para ambos os períodos.

Analistas do Citi observaram que a Neoenergia apresentou resultados positivos principalmente no setor de distribuição, que ajudaram a equilibrar a performance mais fraca em relação à geração de energia neste trimestre. Eles ressaltaram que os resultados foram impulsionados pelo aumento na Parcela B, em resultado de reajustes tarifários recentes nas distribuidoras Coelba, Cosern e Celpe. Contudo, a geração de energia enfrentou desafios devido a descompassos entre diferentes submercados e cortes.

O Citi mantém uma recomendação de compra das ações da Neoenergia, fixando um preço-alvo de R$ 35, o que indica um potencial de valorização de 50,9% em comparação com o último fechamento realizado.