Globo apresenta a imagem oficial do trio de “Três Graças”

A emissora Globo revelou recentemente a primeira imagem oficial da nova novela das 21h, intitulada "Três Graças". A trama, escrita por Aguinaldo Silva, aborda as experiências de três gerações de mulheres que lidam com os desafios da maternidade solo após se tornarem mães na adolescência. Na imagem, aparecem Alana Cabral interpretando Joelly, Sophie Charlotte como Gerluce e Dira Paes no papel de Lígia.

A novela busca destacar a força feminina em um contexto social muitas vezes negligenciado: mães adolescentes que criam suas filhas sozinhas e que veem essas filhas repetirem o mesmo ciclo. O enredo acompanhará a jornada de avó, mãe e neta em suas lutas por sobrevivência, justiça e um futuro melhor para a próxima geração.

A narrativa começa com a avó Lígia, interpretada por Dira Paes, que deseja proporcionar à neta a estabilidade que nunca teve. Sua filha, Gerluce (Sophie Charlotte), enfrenta o desafio de superar o passado e seguir seus próprios sonhos, mas é limitada pela desigualdade social. Joelly (Alana Cabral), a mais jovem, simboliza a esperança e os riscos de um novo recomeço.

"Três Graças" aborda temas sociais importantes, como:

Gravidez na adolescência

Desigualdade social

Corrupção sistêmica

Famílias disfuncionais

Busca por identidade e sexualidade

Um dos principais conflitos da trama é a rivalidade entre Gerluce e a vilã Arminda, que representa a elite de São Paulo e exemplifica o sistema que marginaliza mulheres como Gerluce.

A produção promete ser uma das maiores da emissora nos últimos anos, reunindo um elenco talentoso que inclui Grazi Massafera, Murilo Benício, Marcos Palmeira, entre outros. Com a escrita de Aguinaldo Silva e a direção de Luiz Henrique Rios, o projeto promete mesclar drama pessoal e crítica social.

As gravações estão acontecendo em São Paulo e a equipe tem elogiado o ambiente de trabalho, descrito como harmonioso e colaborativo. A condução de Luiz Henrique Rios é vista como fundamental para a fluidez do processo criativo.

"Três Graças" é uma grande aposta da Globo para reconquistar o público no horário nobre, especialmente em São Paulo, uma área considerada estratégica para a emissora. Além do investimento em elenco e produção, a novela busca inovar ao incorporar elementos de linguagem popular e regionalidade, criando uma conexão mais intensa com o público.

Os principais detalhes da nova novela são:

Estreia: 20 de outubro, às 21h, na TV Globo

20 de outubro, às 21h, na TV Globo Capítulos previstos: 179

179 Autores: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva

Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística: Luiz Henrique Rios

Luiz Henrique Rios Gênero: Drama familiar com elementos de suspense e crítica social

Drama familiar com elementos de suspense e crítica social Cenários principais: Aclimação e Brasilândia, São Paulo

Aclimação e Brasilândia, São Paulo Temas centrais: Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder

Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder Destaques técnicos: Sequências de ação com o uso de drones e filmagens aéreas

A produção promete inovação e um olhar profundo sobre questões sociais atuais, o que pode traçar novas perspectivas para o espectador.