EUA: mercados se fortalecem com acordo comercial EUA-Japão

Na quarta-feira, 23, as bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta, impulsionadas por um novo acordo comercial entre os Estados Unidos e o Japão. Esse acordo elevou as expectativas sobre possíveis avanços nas negociações comerciais internacionais, especialmente com a União Europeia.

Uma das principais mudanças trazidas pelo acordo é a redução das tarifas americanas sobre produtos japoneses, incluindo automóveis, que cairão de mais de 25% para 15%. Em troca, o Japão se compromete a comprar aviões e arroz dos EUA, além de criar um fundo soberano de US$ 550 bilhões para investir no país, sob supervisão das autoridades americanas.

Analistas especulam que um acordo similar pode ser alcançado com a União Europeia, também com tarifas reduzidas para 15%.

Desempenho dos índices

Os índices das bolsas americanas tiveram os seguintes resultados:

Dow Jones : subiu 1,14%, alcançando 45.010,29 pontos.

: subiu 1,14%, alcançando 45.010,29 pontos. S&P 500 : cresceu 0,78%, fechando em 6.358,96 pontos.

: cresceu 0,78%, fechando em 6.358,96 pontos. Nasdaq: avançou 0,61%, registrando 21.020,02 pontos.

O S&P 500 e o Nasdaq também atingiram novos recordes no fechamento.

Movimentações no mercado corporativo

Após o fechamento do mercado, os investidores estavam atentos aos balanços das grandes empresas de tecnologia, conhecidas como "big techs", incluindo Alphabet (Google), Tesla e IBM. Durante a sessão, as ações dessas empresas apresentaram leve variação: as ações da Alphabet caíram 0,58%, enquanto as da Tesla subiram 0,14% e as da IBM avançaram 0,09%.

A empresa AT&T teve um dia positivo, com as ações subindo 1,20% após anunciar lucros acima do esperado. Contudo, a mineradora Freeport-McMoRan viu suas ações recuarem 2,10%, após revisar suas previsões anuais e alertar sobre o impacto das tarifas comerciais.

Além disso, o mercado registrou forte volatilidade nas chamadas “memestocks”, ações que se tornam populares entre investidores comuns nas redes sociais. A varejista Kohl’s, que teve um aumento significativo de quase 40% no dia anterior, caiu 14,23%. Por outro lado, a GoPro subiu 12,41%, após uma alta de 45% na véspera, e a Krispy Kreme valorizou-se em 4,60%.