Café se recupera enquanto milho é pressionado pelo etanol nos EUA

Na quarta-feira, dia 23, o mercado de commodities agrícolas apresentou fortes oscilações. Entre os produtos analisados, o café foi o único a registrar alta, após uma recuperação significativa durante o dia, revertendo o clima negativo que predominou pela manhã.

Enquanto isso, o milho e o boi gordo enfrentaram situações diferentes. O milho manteve-se estável, enquanto o boi gordo perdeu os ganhos obtidos no dia anterior, enfrentando pressão no mercado. As análises sobre esses movimentos foram feitas por um expert no setor, que destacou os fatores que influenciaram os preços.

### Café arábica se destaca em Nova York

O café arábica se destacou na Bolsa de Nova York, apresentando uma recuperação considerável. O contrato de setembro, que é o mais negociado, fechou em alta de 1,15%. Essa movimentação favoreceu operadores que atuam no curto prazo, possibilitando lucros. Já o café robusta ficou praticamente estável, com uma leve alta de 0,27%.

### Milho enfrenta desafios nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o milho apresentou pequena queda de 0,06%, influenciado pela diminuição da demanda interna por etanol, o que levou ao aumento dos estoques e pressionou os preços. Por outro lado, a expectativa de novas exportações para países como Indonésia e Japão, que buscam suprimentos devido a mudanças tarifárias, ajudou a equilibrar o mercado. No Brasil, os contratos de milho tentaram uma recuperação, mas terminaram o dia com alterações mínimas.

### Farelo de soja pressiona preços

O farelo de soja continuou sua trajetória de queda, o que acabou impactando negativamente os preços da soja na Bolsa de Chicago. Os contratos de farelo para dezembro, que já alcançaram preços de US$ 400 por tonelada, enfrentam dificuldades para se manterem próximos de US$ 330. Apesar dessa pressão, a soja está começando a mostrar sinais de uma possível recuperação técnica, de acordo com análises.

### Boi gordo retorna a queda

Depois de uma alta na terça-feira, o boi gordo sofreu uma nova queda, devolvendo os ganhos. Os contratos futuros para agosto e outubro foram pressionados, e segundo a análise feita, este momento é crucial para a definição do comportamento dos preços nos próximos dias.

Esses movimentos no mercado de commodities agrícolas refletem fatores econômicos e de demanda que podem continuar a influenciar os preços nas próximas semanas.