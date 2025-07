Volvo lança nova geração de SUV luxuoso e potente

O mercado automotivo brasileiro vai ganhar uma grande novidade em 2025 com a chegada do Volvo XC60 2026. Este SUV médio premium apresenta um visual renovado e inovações tecnológicas relevantes. O modelo, que será mostrado globalmente em fevereiro de 2025, une a elegância do design escandinavo a um motor híbrido plug-in (PHEV), que proporciona um bom equilíbrio entre performance e eficiência. Com preços a partir de R$ 459.950, o XC60 2026 competirá diretamente com modelos como BMW X3, Mercedes-Benz GLC e Audi Q5. A seguir, vamos explorar as principais inovações do modelo e o que o torna uma opção atrativa no segmento de SUVs de luxo.

Novidades Visuais do Volvo XC60 2026

O design do Volvo XC60 2026 foi aprimorado para resgatar ainda mais sua sofisticação. A grade frontal agora conta com um padrão diagonal cruzado, semelhante ao que está presente no XC90, com destaque para o logotipo da marca. O para-choque dianteiro passou por uma remodelagem, com entradas de ar mais largas, conferindo um ar mais esportivo ao veículo. As lanternas traseiras têm um acabamento escurecido, que traz um toque de modernidade. Detalhes anteriormente cromados foram trocados por acabamentos escuros, alinhando-se com as tendências sustentáveis que usam materiais com menor impacto ambiental. As novas rodas de liga leve, disponíveis em tamanhos de 21 e 22 polegadas, apresentam um estilo em Y com acabamento em preto brilhante e prata. As opções de cores incluem Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red.

Interior e Tecnologia de Bordo

O interior do XC60 2026 tem o objetivo de oferecer tecnologia e conforto de alto nível. O SUV conta com um novo sistema multimídia, o Google Automotive, que opera em uma tela de 11,2 polegadas e é alimentado pela plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm. Este sistema oferece 21% mais nitidez e respostas duas vezes mais rápidas. Funcionalidades como Google Maps, Google Assistant e Google Play já estão integradas, e o sistema pode receber atualizações pela internet, mantendo-se sempre atualizado.

As versões Ultra e Ultra Dark vêm equipadas com um sofisticado sistema de som Bowers & Wilkins, com 15 alto-falantes, proporcionando uma experiência sonora de qualidade superior. O interior também conta com recursos práticos como carregador sem fio e porta-copos ampliados, além de tecidos sustentáveis. A suspensão pneumática, que permite ajustar a altura do carro, e janelas laminadas, que ajudam a reduzir o ruído e melhorar o conforto, são características notáveis. O porta-malas tem capacidade para 468 litros e pode ser expandido para 1.395 litros com os bancos traseiros rebatidos, além de um espaço adicional de 28 litros sob o assoalho.

Desempenho do Volvo XC60 2026

O modelo mantém o conhecido conjunto T8 PHEV, que combina um motor 2.0 turbo a gasolina com um motor elétrico no eixo traseiro, resultando em um total de 462 cv e 72,3 kgfm de torque. A transmissão é automática com 8 marchas e conta com tração integral. O SUV consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos, com uma velocidade máxima limitada a 180 km/h. A bateria de 18,8 kWh proporciona uma autonomia elétrica de até 48 km, tornando-o ideal para deslocamentos urbanos. O carro também oferece cinco modos de condução: Hybrid, Power, Pure, Off-road e AWD, otimizando assim a eficiência em diversas situações. O consumo em modo híbrido é de 63 mpg-e, com um alcance total que chega a 560 milhas.

Versões, Cores e Preços no Brasil

No Brasil, o XC60 2026 será disponibilizado em quatro versões, cada uma com diferentes características de luxo e esportividade:

Plus (R$ 459.950) : Inclui couro sintético, bancos aquecidos, painel digital de 12 polegadas, tela multimídia de 11,2 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo e rodas de 19 polegadas.

Ultra (R$ 509.950) : Adiciona couro Nappa, climatização de quatro zonas, rodas de 20 polegadas e câmera 360 graus.

Ultra Dark (R$ 519.950) : Possui detalhes externos escurecidos, suspensão pneumática e purificação de ar.

Polestar Engineered (R$ 539.850): Equipado com suspensão esportiva, freios Akebono, rodas de 21 polegadas e acabamentos exclusivos.

As opções de cores para o modelo incluem Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red, contribuindo para seu apelo premium.

Por que Escolher o Volvo XC60 2026?

O Volvo XC60 2026 se destaca no mercado de SUVs premium no Brasil por sua combinação de design refinado, tecnologia avançada e um motor híbrido eficiente. Com mais de 1,5 milhão de unidades vendidas desde 2017, é o modelo mais vendido da Volvo. As atualizações para 2026 o mantêm competitivo antes da chegada do modelo totalmente elétrico EX60. Além disso, conta com recursos de segurança como monitoramento de ponto cego, assistente de faixa e frenagem autônoma como itens padrão. O porta-malas de 468 litros pode ser considerado menor que o de alguns concorrentes, mas isso não compromete suas qualidades. Outra vantagem é a campanha “Volvo Experience”, que oferece manutenção gratuita por três anos e um bônus de R$ 10.000 na troca de veículos usados, agregando mais valor à compra. Para quem está à procura de um SUV que combine desempenho, sustentabilidade e luxo, o XC60 2026 é uma escolha bastante interessante.