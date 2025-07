Novos preços da cesta básica chamam atenção dos brasileiros

O custo da cesta básica em Rio Branco, capital do Acre, aumentou em junho de 2025, após um breve período de redução no mês anterior. De acordo com um levantamento do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores da Secretaria de Estado de Planejamento, este aumento está relacionado ao comportamento dos preços dos itens essenciais consumidos pelas famílias da cidade.

Em junho, o valor da cesta alimentar alcançou R$ 586,80, marcando um aumento de 1,72% em comparação ao mês de maio, quando o custo era de R$ 578,05. A pesquisa incluiu visitas a 54 estabelecimentos comerciais, o que garantiu uma amostra diversificada dos preços praticados em Rio Branco.

### Itens que Impactaram o Valor da Cesta Básica

Os dados mostram que alguns alimentos com grande impacto no orçamento familiar tiveram aumento de preço em junho. O pão, por exemplo, subiu 5,15%, custando agora R$ 85,49 pelo pacote de 6 quilos. Outros itens que também sofreram aumentos significativos foram a banana, com alta de 3,40%, e o frango, que teve um aumento de 3,08%. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos. O arroz, por exemplo, teve uma queda de 2,47%, a manteiga caiu 1,69%, e o açúcar ficou 1,59% mais barato.

Além disso, quando se considera os custos com alimentação, produtos de limpeza e higiene pessoal, o total chegou a R$ 694,20, o que corresponde a 45,7% do salário mínimo bruto, que é de R$ 1.518 em 2025. Após os descontos legais, esse valor representa 49,4% do salário líquido, mostrando o peso dos gastos na renda das famílias de Rio Branco. Os preços dos legumes também aumentaram em 4,6%.

### A Influência dos Produtos de Limpeza e Higiene

A cesta de produtos de limpeza também teve um aumento, de 0,36%, chegando a R$ 82,33. O reajuste mais notável foi no preço do inseticida, que subiu 1,81%. Contudo, alguns itens, como a cera para assoalho, teve uma queda de 2,69%, e a esponja de aço teve uma redução de 0,87%.

Na categoria de higiene pessoal, o aumento foi de 0,45%, elevando o custo para R$ 25,07. Os produtos que mais subiram foram o barbeador descartável, com um aumento de 3,41%, e o absorvente, que subiu 1,28%. Por outro lado, o papel higiênico caiu 2%, enquanto o creme dental teve uma diminuição de 0,66%. Essas oscilações mostram que o consumidor precisa se adaptar às mudanças de preços e promoções disponíveis nas lojas.

### O Impacto na Rotina das Famílias

O peso da cesta básica no orçamento familiar é ainda mais significativo quando se calcula o tempo necessário de trabalho para a aquisição dos produtos essenciais. Em junho, uma pessoa que ganha um salário mínimo precisou trabalhar mais de 100 horas para cobrir o custo das três cestas: alimentação, limpeza e higiene. Esse valor aumentou em mais de uma hora em relação ao mês anterior, evidenciando o desafio que as famílias enfrentam para manter o consumo mensal.

Para uma família composta por dois adultos e três crianças, o custo mensal dos produtos básicos totalizou R$ 2.429,69 em junho de 2025. Esse valor equivale a 1,6 salários mínimos, destacando as dificuldades para famílias de menor renda. Com o aumento das despesas essenciais, sobra menos dinheiro para áreas como educação, lazer e saúde, o que pode impactar negativamente a qualidade de vida.

### As Consequências para o Comércio

A elevação dos custos básicos também influencia o comércio local, já que consumidores podem optar por comprar produtos mais baratos ou de menor qualidade para equilibrar o orçamento. Essas escolhas podem levar a uma diminuição nas vendas e aumentar a inadimplência em algumas áreas.

### A Importância do Monitoramento de Preços

O acompanhamento regular dos preços da cesta básica em Rio Branco é fundamental para a criação de políticas públicas e para o controle da inflação na região. Analisando a evolução dos preços, o governo pode tomar decisões que afetem diretamente o poder de compra da população, implementando programas de assistência e ações que aliviem os impactos do aumento de preços nas famílias mais vulneráveis.

Além disso, a fiscalização dos preços ajuda a identificar pressões inflacionárias e pode direcionar medidas como incentivos ao abastecimento e parcerias com produtores. A transparência nos levantamentos e a divulgação regular dos resultados são essenciais para informar a sociedade e assegurar a adoção de estratégias eficazes para minimizar os efeitos do aumento da cesta básica na vida das pessoas.