EUA: S&P 500 atinge novo recorde de fechamento em balanços

As bolsas de valores dos Estados Unidos apresentaram movimentos mistos nesta terça-feira, 22. Em um dia com poucas novidades na agenda econômica e com a divulgação de resultados financeiros de grandes empresas, o S&P 500 teve uma leve alta, alcançando um novo recorde de fechamento.

### Desempenho dos Índices

– O índice Dow Jones subiu 0,40%, fechando em 44.502,44 pontos.

– O S&P 500 avançou 0,06%, terminando o dia em 6.309,62 pontos.

– Já o Nasdaq teve uma queda de 0,39%, ficando em 20.892,69 pontos.

### Impacto dos Balanços

Os resultados financeiros das empresas influenciaram o comportamento dos investidores. As ações da General Motors (GM) caíram 8,12%. Embora a empresa tivesse um lucro acima das expectativas, ela registrou uma redução nos ganhos devido ao impacto de tarifas.

A Coca-Cola também viu suas ações diminuírem, com uma queda de 0,64%, já que sua receita ficou ligeiramente abaixo do que o mercado esperava. No setor de defesa, a Lockheed Martin despencou 10,82% após anunciar um lucro abaixo das estimativas de analistas. Por sua vez, a fabricante de aço Steel Dynamics teve uma baixa de 1,70%.

Por outro lado, a Medpace teve um desempenho positivo. As ações da empresa dispararam 54,67% após reportar um lucro superior ao previsto e revisar suas previsões para o ano de forma otimista.

### Movimentos de Mercado

As ações de empresas de semicondutores registraram algumas das maiores quedas do dia. A Nvidia caiu 2,55%, enquanto a AMD teve uma redução de 1,45%. Os recibos de ações da TSMC negociados nos Estados Unidos também perderam 1,80%. Essa queda ocorreu após notícias de que um pacote de US$ 500 bilhões da Casa Branca, destinado a promover a inteligência artificial, enfrenta dificuldades para avançar, impactando negativamente as expectativas para o setor.

No contraponto, as ações da varejista Kohl’s subiram impressionantes 37,72%, impulsionadas por um fenômeno conhecido como short squeeze, que ocorre quando investidores que apostam na queda das ações são obrigados a comprar para cobrir suas posições, elevando o preço das ações. Esse movimento foi impulsionado por discussões nas redes sociais sobre as apostas na queda das ações da empresa.

Apesar de rumores sobre o retorno de Elon Musk à política — o que já afetou negativamente a Tesla no passado — as ações da montadora subiram 1,10%. O mercado está ansioso pela divulgação do balanço da empresa, agendada para esta quarta-feira, 23. Outras companhias que também apresentarão resultados amanhã incluem Alphabet, IBM e AT&T.