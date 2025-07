Criança é vítima de abuso em banheiro de igreja em Balneário Camboriú

Criança de 5 anos é vítima de abuso em igreja em Balneário Camboriú

Uma criança de cinco anos foi supostamente abusada por um homem de 29 anos dentro do banheiro de uma igreja em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O incidente ocorreu no último domingo, 20 de agosto, e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado ao Presídio Regional de Itajaí, conhecido como Canhanduba, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Queixa de dor e descoberta do crime

Testemunhas relataram que a criança e o suspeito demoraram para retornar do banheiro, o que gerou suspeitas. Ao chegar em casa, o menino se queixou de dor, e sua mãe percebeu secreções com odor em seu corpo. Diante dos sintomas, a criança foi levada ao Hospital Ruth Cardoso, onde um especialista a atendeu. Um exame de corpo de delito foi realizado, constando a presença de material genético que confirmou o abuso.

As informações sobre o suspeito foram encaminhadas à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar, ambos envolvidos na investigação. A Polícia Militar está analisando a legalidade da prisão em flagrante, considerando o intervalo de tempo entre o ato e a denuncia dos pais. Contudo, informaram que caso o suspeito confesse o crime, sua prisão será imediata.

Acompanhamento pelo Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Camboriú declarou em nota que está acompanhando de perto a situação, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O órgão informou que prestará suporte à criança e à sua família, requisitando, com urgência, atendimentos necessários para garantir que sejam adequadamente acolhidos pela rede de proteção social do município.

Posicionamento da igreja

A igreja em que o crime ocorreu se manifestou publicamente, repudiando qualquer forma de violência sexual, física ou psicológica, tanto dentro quanto fora de suas instalações. Em sua nota, a instituição afirmou que não compactuará e não permanecerá em silêncio diante de atos violentos. Com mais de dez anos de atuação no ministério, a igreja ressaltou que está à disposição das autoridades e da família afetada para ajudar no que for necessário.

Esse caso traz à tona a necessidade de proteção e apoio a crianças, além da importância de denúncias contra abusos. As autoridades seguem trabalhando para esclarecer os fatos e garantir a segurança da comunidade.