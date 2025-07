Commodities: milho recua com alta da safra e baixa exportação

Nesta terça-feira, 22 de agosto, o mercado de commodities apresentou um volume de negociações abaixo do esperado. O milho, que é um dos principais produtos, teve apenas 4.220 contratos negociados em seu vencimento mais ativo. Já a soja teve um desempenho ainda mais modesto, com apenas 1.215 contratos.

De acordo com análises, a colheita da segunda safra de milho no Brasil está progredindo de forma acelerada, o que está pressionando os preços do produto no mercado internacional. Este ano, a produção combinada de milho na América do Sul, que inclui aproximadamente 130 milhões de toneladas do Brasil e 49 milhões da Argentina, totaliza cerca de 170 milhões de toneladas que estão chegando ao mercado.

Além disso, houve uma redução nas exportações brasileiras na última semana, o que também contribuiu para a queda dos preços no mercado, mesmo com o dólar em alta. Normalmente, um dólar mais alto tornaria os produtos brasileiros mais competitivos no exterior.

### Avanço da Colheita de Milho no Paraná

No estado do Paraná, o Departamento de Economia Rural (Deral) informou que 53% da segunda safra de milho já foi colhido. Em todo o país, essa porcentagem atinge 50,5%. O Mato Grosso, um dos maiores produtores, já finalizou sua colheita. Apesar de alguns problemas climáticos enfrentados durante o ciclo, a produtividade em diversas regiões tem sido melhor do que o esperado.

### Soja Mantém Preços Estáveis

O mercado de soja permanece estável, com o contrato referente ao mês de novembro mantendo seus preços. O Brasil continua a inserir sua produção no mercado, enquanto a colheita nos Estados Unidos ainda está em andamento. Um fator importante que ajuda a sustentar os preços da soja é o setor de biocombustíveis nos EUA. A legislação americana prioriza a compra de produtos domésticos, limitando as importações e gerando um efeito positivo nos preços da soja brasileira.

### Boi Gordos em Nível Crítico

O boi gordo está sendo negociado próximo a um suporte técnico significativo, em torno de R$ 308 por arroba. Esse nível de preço é importante e representa uma retração de 61,8% segundo a técnica de Fibonacci. O mercado está testando se esse nível será respeitado ou se os preços continuarão a cair. Além disso, a média móvel de 200 períodos também atua como um suporte relevante para os preços.

### Café Enfrenta Dificuldades

Por fim, o mercado de café apresentou sinais de recuperação, conseguindo superar a média de 20 períodos. No entanto, ele ainda enfrenta dificuldades devido a dois fatores: a queda na produção brasileira e os efeitos negativos de tarifas internacionais. As expectativas para a safra de 2024 estão abaixo do ideal, tanto em volume quanto em qualidade, principalmente por causa das chuvas intensas no final do ciclo, que dificultaram a colheita.

Esses elementos estão influenciando o mercado de commodities, e a evolução nas próximas semanas será de grande interesse para produtores e investidores.