Tuiuiú constrói ninho no Pantanal e fotógrafo capta filhotes

Um registro feito pelo repórter fotográfico Jairton Bezerra na região do Pantanal, mais precisamente em Miranda, a 208 km de Campo Grande, trouxe novas imagens do ciclo de vida do tuiuiú, uma ave símbolo da região. Durante sua visita ao local, Bezerra teve a oportunidade de fotografar um ninho com ovos e, em outro momento, um tuiuiú com seus filhotes.

As imagens, capturadas pela manhã, incluem um ninho construído em uma estrutura de concreto e metal, projetada com tecnologia da Energisa. Essa estrutura foi instalada após os incêndios de 2020, que destruíram o ipê onde as aves costumavam viver. Em 2023, já haviam sido reportadas histórias de tuiuiús que estavam se desenvolvendo bem em um desses ninhos artificiais.

Além do ninho artificial, Jairton também registrou outras habitações da espécie nas proximidades. À tarde, ele fotografou um ninho no alto de uma árvore, onde encontrou quatro filhotes ao lado de um tuiuiú adulto.

O fotógrafo estava na região para realizar um trabalho em fazendas e, ao final de seu compromisso, retornou ao local onde havia avistado os tuiuiús. Ele expressou seu amor pela natureza, afirmando que considera esse ambiente um grande espelho.

Além das aves, Jairton registrou jacarés que também habitam a região, capturando imagens deles enquanto se aqueciam ao sol às margens do rio.

Essas fotos refletem a riqueza da vida silvestre no Pantanal e a importância de ações que favorecem a preservação das espécies afetadas por desastres naturais.