Seis produtos do supermercado que aumentam seus gastos desnecessariamente

Você já saiu do supermercado sentindo que gastou mais do que deveria? Essa é uma sensação comum entre muitos consumidores. No Brasil, o gasto médio anual com compras de supermercado é de cerca de R$ 2.400 por pessoa. Parte desse valor é destinada a produtos que poderiam ser trocados por opções mais econômicas. Neste texto, vamos abordar seis itens que podem elevar sua conta e mostrar como você pode fazer escolhas mais inteligentes e economizar.

Por que gastamos tanto no supermercado?

Diversos fatores contribuem para os altos gastos. O marketing de produtos, que inclui embalagens atrativas e promoções enganosas, muitas vezes nos leva a adquirir itens mais caros. Além disso, a falta de planejamento nas compras resulta em impulsividade, fazendo com que escolhamos o que não precisamos. Vamos identificar os “vilões” do orçamento para ajudar você a economizar.

1. Alimentos prontos ou semi-prontos

Pratos prontos, como lasanhas congeladas ou saladas embaladas, parecem convenientes, mas custam até três vezes mais do que preparar em casa. Por exemplo, uma salada pronta de 200g pode custar R$ 10, enquanto os ingredientes para fazê-la em casa ficam por menos de R$ 3.

Solução: Planeje suas refeições e prepare os alimentos em casa. Você pode congelar porções para facilitar durante a semana.

2. Marcas premium de produtos básicos

Produtos essenciais, como arroz e feijão, de marcas famosas, chegam a ser 40% mais caros do que versões genéricas ou de marcas próprias. A qualidade nutricional costuma ser a mesma. Um pacote de 1 kg de arroz premium pode custar R$ 8, enquanto uma marca própria custa apenas R$ 5.

Solução: Compare os preços e dê preferência a marcas próprias do supermercado, que muitas vezes têm qualidade similar.

3. Bebidas açucaradas

Bebidas como refrigerantes e sucos industrializados têm preços altos e não são saudáveis. Um litro de refrigerante pode custar cerca de R$ 7, enquanto água ou sucos naturais feitos em casa saem por menos de R$ 1 por litro. Além disso, o consumo excessivo dessas bebidas pode levar a gastos com cuidados dentários e saúde.

Solução: Invista em uma jarra com filtro ou prepare sucos naturais. Outra boa ideia é adicionar frutas frescas à água para torná-la mais saborosa.

4. Embalagens individuais

Itens como iogurtes e snacks em porções individuais tendem a custar até 50% mais por quilo. Por exemplo, um pacote com 6 iogurtes de 170 g pode custar cerca de R$ 12, enquanto um pote de 1 kg do mesmo iogurte sai por R$ 10.

Solução: Compre embalagens maiores e separe as porções em casa, utilizando potes reutilizáveis.

5. Produtos de limpeza de marca

Detergentes e sabão em pó de marcas conhecidas costumam ter preços até 30% maiores que as alternativas genéricas. Um litro de detergente de marca pode custar R$ 6, enquanto a versão de marca própria está disponível por R$ 4, ambas com eficácia muito parecida.

Solução: Opte por marcas próprias ou considere fazer suas próprias soluções de limpeza, como usando vinagre branco.

6. Frutas e legumes pré-cortados

Frutas e legumes já fatiados, como melancia ou cenoura, apresentam margens de lucro muito altas. Um quilo de melancia cortada pode custar até R$ 15, enquanto a inteira está disponível por apenas R$ 4 o quilo. Esses produtos também têm um prazo de validade menor, aumentando o desperdício.

Solução: Compre frutas e legumes inteiros e prepare em casa. Isso pode ser feito facilmente com boas facas.

Como evitar gastos desnecessários?

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a manter o controle das suas despesas:

Faça uma lista de compras: Planeje as refeições da semana e compre apenas o que realmente precisa.

Planeje as refeições da semana e compre apenas o que realmente precisa. Compare preços por unidade: Verifique o custo por quilo ou litro nas etiquetas.

Verifique o custo por quilo ou litro nas etiquetas. Evite ir ao supermercado com fome: Isso ajuda a controlar impulsos de compra.

Isso ajuda a controlar impulsos de compra. Aproveite promoções verdadeiras: Utilize aplicativos que mostram descontos reais.

Utilize aplicativos que mostram descontos reais. Compre no atacado com cautela: Itens que duram, como arroz e detergente, podem ser vantajosos, mas apenas se você tiver espaço para armazená-los.

Economize sem perder a qualidade

Trocar esses seis produtos por alternativas mais baratas pode resultar em uma economia de até R$ 2.350 por ano sem comprometer a qualidade da sua alimentação ou dos seus produtos. Comece agora a revisar suas compras e veja como seu orçamento pode ser aliviado!